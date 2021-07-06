Kulis: CHP içinde kendilerini “Gelecek için Biz” ve “Sol Kanat” olarak adlandıran iki grup birleşerek “Gelecek İçin Sol Kanat” adını aldı

CHP içinde kendilerini “Gelecek için Biz” ve “Sol Kanat” olarak adlandıran iki sol grubun birleşerek “Gelecek İçin Sol Kanat” adını aldığı ve sekretaryasının oluşturduktan sonra Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmeyi planladığı belirtildi.

Milliyet'ten Mehtap Gökdemir'in haberine göre, grup içerisinden bir kaynak, Gelecek İçin Sol Kanat’ın bundan sonraki yol haritasını şu sözlerle anlattı:

“Partinin sol politikalara, sola doğru çekilmesi için parti içi demokratik mücadele yapılacak bundan sonra. Gelecek İçin Sol Kanat niçin soldan bir çıkış aradığını açıklıyor, ona uygun şeyler yapacak. Ama bütün bunları demokratik yollarla, parti içi demokrasinin güçlendirilmesi adına, eğer eksikleri varsa bunları geliştirmek adına mücadele edecek. Örgütlenmeye çalışacak. İnsanlara, partililere bunu anlatacak. Partinin yönetim organlarında daha çok temsil edilmesi için gerekli çalışmaları yapacak. Demokratik bir yarış sürdürecek parti içinde.”

Kılıçdaroğlu’nu da gelecek günlerde ziyaret etmeyi planladıklarını söyleyen aynı kaynak, “Biz, CHP’de politika yapıyoruz. Kemal Bey bizim Genel Başkanımız. Bizim siyaseten rahatsızlıklarımız var. Bunu dayandırdığımız hem ideolojik temeller var hem pratikte yaşadığımız bir sürü sorunlar var. Bunları elbette ki partinin yetkili organlarıyla da elbette ki Genel Başkan ile de görüşeceğiz” dedi.