Kulis: CHP’den peş peşe gelen hamleler, İyi Parti koridorlarında sıkıntı yaratıyor

Korkusuz yazarı Ahmet Takan, bugünkü yazısında, eski CHP milletvekili Dursun Çiçek’in tartışma yaratan, "Cumhurbaşkanlığı seçiminde Millet İttifakı'nın kazanması için ikinci turda HDP'ye bir iki bakanlık vadedilebilir" ifadesinin İyi Parti kulislerinde nasıl karşılandığını kaleme aldı.

Kulislerde, “10 Aralıkçılar kafası”, “Demokrasi ittifakından vazgeçmiyorlar”, “Kendileri bilirler, Bizimumurumuzda olmaz. Kendi başımıza yolumuza devam ederiz”, “İYİ Parti’nin oy yükselişi ve CHP tabanından da bize kaymalar devam ediyor, bunu engellemek için yapıyorlar” yorumlarının yapıldığını aktaran Takan, “Meral Akşener’in, ‘Saplantım yok. Tıkaç olmam’ açık beyanlarına rağmen CHP’den peş peşe gelen hamleler, İYİ Parti koridorlarında sıkıntı yaratıyor. Durumu, ‘Meral Akşener’in cumhurbaşkanlığı adaylığının önüne geçilmesi ve Cumhur İttifakı’nın MHP’si gibi İYİ Partiyi de Millet İttifakı’nın stepnesi yapma gayretleri’ olarak görenler var” diye yazdı.

Takan, “Lafı çok uzatmadan İYİ Parti de hakim olan havayı şöyle özetleyebilirim” diyerek şunları kaydetti:

-Böyle bir anlaşma veya uzlaşmanın olması asla mümkün değil.

-Eğer genel başkanlar cumhurbaşkanı adayı olursa Meral Akşener’de çıkar aday olur. Düğüm ilk turda çözülmez ise 2’nci turda en çok oy alan muhalefet adayında birleşme olur.

-Kemal Kılıçdaroğlu, kendi adaylığında zorlama yaparsa herkes kendi yolunda devam eder. İYİ Parti kendi hikayesini yazar.

– AKP-MHP ittifakı yüzde 35’inde altına düşüyor. HDP’ye ihtiyacımız kalmaz. Seçimi alırız.

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