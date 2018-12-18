Kulis: CHP, borçlu belediyelerin başkanlarını aday göstermeyecek

Kulislerde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun belediye borçları ve yatırım grafiği üzerine yaptırdığı çalışmanın, aday belirleme sürecinde etkili olacağı ve borçlu belediyelerin başkanlarının büyük bölümünün aday gösterilmeyeceği konuşuluyor.

Cumhuriyet'ten Ali Açar'ın haberine göre CHP, ittifakın ardından bazı illerde oluşan tepkilere karşı çözüm ararken yeni tartışmaların yaşanmaması için de denge formülleri bulmaya çalışıyor. CHP’de Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü ve eski başkan Mustafa Sarıgül arasındaki gerginlik nedeniyle bölgeye ağabey formülü olarak eski İl Başkanı Cemal Canpolat’ın isminin öne çıktığı ve geçen cumartesi günü Canpolat ile Kılıçdaroğlu’nun Ankara’da yaklaşık bir saat baş başa görüşmesi aday gösterileceği iddialarını güçlendiriyor.

Kılıçdaroğlu’nun Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü’yü Adalar’a yönlendirelebileceği söylenirken, Beşiktaş için Leyla Ünver ve Beykoz için Akif Hamzaçebi isminin ağırlık kazandığı belirtiliyor. CHP’de Kartal için MYK ve PM Üyesi Onursal Adıgüzel’in de adaylık için nabız yokladığı ileri sürüldü.

Ataşehir Belediye Başkanlığı için yeniden aday olan Battal İlgezdi de geçen cumartesi günü hakkındaki suçlamalarla ilgili dosyayı emekli bir hâkim ve savcı ile birlikte genel merkeze götürürek Kılıçdaroğlu ile görüştü. Buradaki görüşmede emekli hakim ve savcının Kılıçdaroğlu’na, “Adaylığı konusunda engel yok” dediği öğrenildi. Diğer yandan CHP’nin daha önce Üsküdar ve Eyüp’de aday çıkarmayacağı yönündeki kararından örgütten gelen tepkiler üzerine vazgeçildiği ve 39 ilçede de aday çıkarılacağı kaydedildi. İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı’nın da yarın İstanbul ile ilgili Kılıçdaroğlu’na brifing vereceği ifade edildi.

Soyer ismi ağırlık kazandı

Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer’in önceki gün Ankara’ya çağırıldığı ve Kılıçdaroğlu ile görüştüğü belirtilirken, Soyer’in büyük oranda İzmir Büyükşehir Belediye başkan adaylığının da ağırlık kazandığı kaydedildi. Kılıçdaroğlu’nun Bodrum Belediye Başkanlığı için aday adayı olan 8 partiliyi de hafta sonu Ankara’ya çağırarak Mehmet Kocadon ile bir dönem daha devam edeceklerin söylediği ve kendilerinin de mevcut başkanın etrafında kenetlenmelerini istediği belirtildi.