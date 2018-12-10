Kulis: CHP, Antalya'yı isteyen İyi Partiye, "İzmir'i vermek gibi olur" dedi

CHP ve İyi Parti arasındaki “Ankara düğümü” çözülemiyor. Her ne kadar “CHP’li bir ismin İyi Parti’den aday gösterilmesi” gibi formüller gündeme getirilse de İyi Parti kanadı, “Ankara’da İyi Parti’nin CHP’li adayı desteklemesi durumunda, CHP’nin Antalya’da İyi Partili adayı desteklemesini” şart koşuyor. Ancak kulislerde CHP kanadından İyi Parti’ye, “Antalya ile ilgili de olumsuz yanıt geldiği” belirtiliyor. CHP kanadından, İyi Parti’nin Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı için isteğine “Antalya’yı vermek, İzmir’i vermek gibi olur” değerlendirmeleri yapılıyor.

CDumhuriyet'ten Selda Güneysu'yun haberine göre CHP ile İyi Parti’nin yerel seçimlere yönelik kurduğu ittifakta Ankara ile ilgili iki parti arasında hâlâ bir uzlaşıya varılamadığı belirtiliyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in geçen hafta bir araya gelmesi bekleniyordu. Ancak CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı ile İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın’ın görüşmelerinde de Ankara ile ilgili kriz aşılamayınca, iki parti liderinin bir araya gelemediği belirtiliyor. Bu nedenle iki liderin bu hafta içinde bir araya geleceği değerlendirilirken, İyi Parti’nin özellikle Ankara ile ilgili CHP’den bazı beklentilerinin olduğu ifade ediliyor.

İyi Parti’de Mansur Yavaş’ın Ankara Büyükşehir Belediye başkan adaylığı hâlâ masada. İyi Parti kanadı, Yavaş’ın CHP’den aday olması halinde, “CHP’yi destekleyebileceklerini, ancak başka bir adayın çıkması halinde parti içinde yeniden bir değerlendirme yapılacağını” belirtiyor.

Partide “Mansur Yavaş’ın bütün kesimlerden oy alabilecek tek aday olduğu” görüşü hâlâ etkinken, “CHP’li bir adayın İyi Parti’den aday gösterilse bile Yavaş kadar oy alamayacağı” hesapları da yapılıyor. İyi Parti, Ankara özelinde, 24 Haziran’daki oy oranlarını da masaya yatırıyor. CHP’li bir adayın Ankara’da desteklenmesi durumunda ise İyi Parti, Ankara’da en fazla oy aldığı ilçelerden, Yavaş’ın da bir dönem belediye başkanlığını yaptığı Beypazarı ile mevcutta MHP’nin elinde bulundurduğu Etimesgut ve Polatlı’nın yanı sıra Nallıhan gibi yerlerde “İyi Parti’nin adayının desteklenmesini” istiyor.

CHP ile İyi Parti arasındaki ittifak görüşmelerinde, Ankara, Mersin ve Antalya ile ilgili bir kriz çıkmış, İyi Parti Genel Başkanı Akşener, Mersin’de MHP’den istifa eden Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz’ı aday göstermişti. Kriz sonrasında CHP’nin de Mersin’de seçime kendi adayıyla gideceği belirtilirken, Antalya ile ilgili İyi Parti’nin CHP’den beklentisi de devam ediyor.

Antalya koşulu

Partide, “Ankara’da CHP’yi desteklememiz karşılığında, Antalya’da CHP’nin İyi Parti’nin adayını desteklemesi gerekir” yorumları yapılıyor. Ancak CHP’nin İyi Parti’nin bu isteğine de “soğuk baktığı” ifade ediliyor.

CHP açısından Antalya’nın eski Genel Başkan Deniz Baykal’ın memleketi olması nedeniyle de önemli olduğu ve Antalya’da İyi Parti’nin büyükşehir belediye başkan adayının desteklenmesine CHP örgütünün karşı çıkacağı ifade edilirken, CHP’nin bir dönem Antalya’yı Mustafa Akaydın ile yönettiğine de dikkat çekilerek, “Antalya’yı vermek, İzmir’i vermek gibi olur” değerlendirmeleri yapılıyor.

Bu nedenle CHP’nin Antalya’da da “kendi partisinden bir adayla seçime gireceği” dillendirilirken, İyi Parti’nin ise Antalya üzerinden “CHP’yi zorlayacağı” kaydediliyor.