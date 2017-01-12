Kulis: CHP, anayasa teklifindeki kritik maddelerin oylamasına katılmayacak

Partili cumhurbaşkanlığı sistemini öngören 18 maddelik anayasa değişiklik teklifinin TBMM Genel Kurulu’ndaki görüşmeleri sürüyor. Meclis kulislerinde CHP’nin Cumhurbaşkanı’nın ‘ tek adam’ olacağı eleştirilerine neden olan maddelerin oylamasına katılmayacağı konuşuluyor. CHP’nin AKP ve MHP içinde de sıkıntı yaratan maddeler de ortakların net tavrını görmek istediği belirtiliyor, ancak, CHP’nin bu yönde kulislerin dışında verilmiş bir kararı şimdilik yok.

HDP de oylamalara katılmıyor

Anayasa görüşmeleri CHP ve HDP’nin taktiklerine ve ilginç çıkışlarına sahne oluyor. CHP ve HDP, gurup önerileri yoluyla anayasa görüşmelerini tıkarken oylama taktikleriyle dikkat çekiyor. HDP, tutuklu 11 milletvekilinin yasama çalışmaları yerine cezaevinde olmasını her fırsatta dile getirirken oylamalara katılmama kararını uyguluyor. Böylelikle AKP ve MHP’nin tutumları da firelere rakamsal olarak daha net yansıyor.