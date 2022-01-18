Kulis | Çavuşoğlu istifaya zorlanıyor, İbrahim Kalın’ın gözü Dışişleri’nde

BirGün Gazetesi Yayın Koordinatörü İbrahim Varlı, "İddia o ki 'şahsım' rejimi olası bir krize yol açmadan Çavuşoğlu’ndan kurtulma derdinde. Çavuşoğlu’nu ekarte etmek, istifaya sürüklemek için de gerçekleştirmek istediği atamalara kilit vurulmuş durumda. Bekletilen onlarca, yüzlerce atamaya karşın 'hiç mi birini beğenmediniz' demesi gereken Çavuşoğlu da yediği çiziğin farkında olarak kulağının üstüne yatıyor." görüşünü savundu.

Varlı yazısında "BAE ile Suudi Arabistan gibi Körfez Arap ülkeleriyle başlayan Mısır, İsrail ve Ermenistan’la devam eden yeni “açılım” süreci, Biden Amerika’sının yeni yönelimleri doğrultusunda tam gaz devam ederken siyasal İslamcı rejim ABD ile yeni bir sayfa peşinde. Bu sayfanın nasıl açılacağı, Saray rejiminin atacağı adımlara bağlı olarak şekillenecek. Görünen o ki dış politikada makas değişikliğine gitmek zorunda kalan rejimin, yeni bir başlangıç için faturayı birilerine kesmesi gerekecek. Yine görünen o ki, her ne kadar Erdoğan’ın bir dediğini iki etmese de, bu fatura da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na çoktan kesilmiş." düşüncesini dile getirdi.

Varlı şu ifadeleri kullandı:

"Konuştuğumuz Dışişleri kaynakları ve uluslararası ilişkileri yakından takip eden uzmanlar bunun basit bir atama krizi olmadığını, işin arkasında daha büyük bir hesaplaşma olduğunu ileri sürdü.

Neler oluyor?

1) Çavuşoğlu istifaya zorlanıyor: İddia o ki “Şahsım” rejimi olası bir krize yol açmadan Çavuşoğlu’ndan kurtulma derdinde. Çavuşoğlu’nu ekarte etmek, istifaya sürüklemek için de gerçekleştirmek istediği atamalara kilit vurulmuş durumda. Bekletilen onlarca, yüzlerce atamaya karşın “hiç mi birini beğenmediniz” demesi gereken Çavuşoğlu da yediği çiziğin farkında olarak kulağının üstüne yatıyor.

2) İbrahim Kalın’ın gözü Dışişleri’nde: İlk günden bu yana Erdoğan’ın en yakınındaki çekirdek kadrodan olan İbrahim Kalın’ın da etkisini kullanarak atamaları durdurduğu iddialar arasında. Yaşanılan kan kaybıyla beraber iktidar gemisi su alırken Erdoğan, dağılmaya yüz tutan kadroları bir arada tutma, onlara söz geçirme konusunda artık eskisi gibi mahir değil. Saray için gruplar, klikler herkes dümeni kendisine tutmaya çalışıyor. İbrahim Kalın olmazsa yıllarca Dışişleri Bakan Yardımcılığı yapan Sedat Önal da aportta bekliyor.

3) Washington’a mesaj gönderiliyor: Yaklaşık sekiz yıldır bakanlık yapan Çavuşoğlu’na geçmişin tüm bakiyesi yıkılarak Biden yönetimine sinyal gönderiliyor. Kalın son üç ayda 2 kez Amerika’ya gitti. Bu ziyaretlerin birini de Savunma Bakanı Hulusi Akar ile gerçekleştirdi. Ankara-Washington hattının en önemli bağlantısı olan Kalın, iktidar cephesindeki Atlantikçi kanadın önemli figürlerinden. Çavuşoğlu yerine Kalın’ın getirilmesiyle Washington ve Biden’a “yeni dönem” selamı çakılmış olacak.

O fatura ödenecek

Resmi Gazete’deki atamalar da gösterdi ki Saray’da entrikalar bitmek bilmiyor. Ülkenin dört bir tarafı krizlerle sarılmışken savruk, iflas eden dış politikanın izdüşümünü Dışişleri'ndeki yapılmayan atamalarda, liyakatsiz atamalarda, hesaplaşmalarda, ayak kaydırmalarda açıkça görülebiliyor. ABD ile yeni bir başlangıç için de ilk faturayı Çavuşoğlu’nun ödemesi gerekiyor!"