Kulis: Binali Yıldırım ve Numan Kurtulmuş arasında adı konulmamış bir soğuk savaş var

AKP kulislerinde genel başkanvekilleri Numan Kurtulmuş ile Binali Yıldırım’ın “adı konmayan soğuk savaşta olduğu” iddia ediliyor.

Cumhuriyet’ten Selda Güneysu’nun kulis haberine göre, AKP içinde Yıldırım için “Partinin en güçlü isimlerinden, Erdoğan’ın zor zaman dostu” değerlendirmeleri yapılıyor. AKP içindeki ikinci büyük gücün de Kurtulmuş olduğu biliniyor. Ancak Yıldırım’ın göreve getirilmesi sonrası iki isim arasında “genel merkezde oda krizi” yaşanmıştı. Kurtulmuş’un odası Yıldırım için bölünmüştü. Kurtulmuş da bu duruma tepki göstermişti.

Kurtulmuş ile Yıldırım arasındaki “çekişmenin” Ankara ve Konya gibi illerde AKP gençlik kolları başkanlarının değiştirilmesi sürecinde de sürdüğü belirtiliyor. Kurtulmuş’a karşı yeni bir “ekibin oluşmaya başladığı ve bu ekibin de İzmir grubu olarak adlandırıldığı” ifade ediliyor. Grubun, Yıldırım’ın 26. dönemde İzmir milletvekili olması nedeniyle “İzmir grubu” olarak anıldığı ileri sürülürken, bu grubun Kurtulmuş ve ekibi karşısında “güç kazandığı” ve “İzmir grubunun AKP’yi seçime taşıyacak kadro olacağı” belirtiliyor.