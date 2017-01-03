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Kulis: Binali Yıldırım, Kemal Kılıçdaroğlu'na suikast uyarısı yaptı!

Cumhuriyet: Uyarı, yılın ilk dakikalarında İstanbul’da Reina’ya düzenlenen saldırı öncesinde yapıldı

03 Ocak 2017 10:33

Başbakan Binali Yıldırım’ın, Ortaköy’de yaşanan katliamdan kısa bir süre önce CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na suikast ihbarlarının arttığı yönünde bilgi verdiği iddia edildi. Kılıçdaroğlu'nun acil boyuttaki ihbarlar nedeniyle zaman kaybedilmemesi için yüz yüze görüşme beklenmeden telefonla bilgilendirildiği belirtildi.

Cumhuriyet'ten Erdem Gül'ün haberine göre, Kılıçdaroğlu’na saldırı ve suikast uyarısı yılın son günlerinde geldi. İddiaya göre uyarı, yılın ilk dakikalarında İstanbul’da Reina’ya düzenlenen saldırı öncesinde yapıldı.

Kılıçdaroğlu ve muhalefet partilerinin liderlerini hedef alacak suikast ihbarlarının arttığı uyarısı iletildi. Acil boyuttaki ihbarlar nedeniyle zaman kaybedilmemesi için yüz yüze görüşme beklenmeden Kılıçdaroğlu'nun telefonla bilgilendirildiği belirtiliyor. Çok gizli tutulan uyarının bizzat Başbakan Binali Yıldırım’dan geldiği ve MHP lideri Devlet Bahçeli’nin de aynı yönde bilgilendirilmiş olabileceği iddia ediliyor. Habere göre, Kılıçdaroğlu’na ihbarlar ve değerlendirmelerin ciddi olduğu belirtilerek, her türlü önlemin alınması gerektiği, bu çerçevede zırhlı araç tahsis edileceği bilgisi verildi. Ancak Kılıçdaroğlu’nun halen zırhlı aracı kullanmaya başlamadığı öğrenildi.

 

Artvin’den sonra da istememişti

 

25 Ağustos 2016 tarihinde Artvin’de Kılıçdaroğlu’nun konvoyuna roketatarlı saldırı düzenlenmişti. Korumalarının da çatışmaya girdiği bu saldırıda Kılıçdaroğlu ve CHP’liler yara almamış ancak, 1 er şehit olmuş, 2 astsubay da yaralanmıştı. PKK’nin üstlendiği bu saldırının ardından hükümetten Kılıçdaroğlu’na yine zırhlı araç önerisi gelmiş, ancak Kılıçdaroğlu zırhlı araç almayı kabul etmemişti.

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