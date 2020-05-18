Kulis: Bilim Kurulu, İstanbul'da seyahat yasağı için tarih verdi

Bilim Kurulu, seyahat yasaklarının kaldırılması konusunda bazı iller için 4 hafta, bazıları için de 8 haftalık bir süre belirledi. Buna göre, seyahat kısıtlamasının kaldırılması için İstanbul’da vakaların düşmeye başlamasından itibaren 8 hafta beklenmesi gerektiği belirtildi

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nda yapılan simülasyonlarda ise her şey yolunda gider ve geçen haftaki insan hareketliliğinin olumsuz bir etkisi olmazsa, günlük vaka sayısının 25 Mayıs’tan sonra binli rakamların altına düşmesinin ihtimal dâhilinde olduğu belirtildi. Ancak, vaka sayısında öngörülmeyen bir artış olursa ve bu artış trendi üç-dört gün devam ederse, normalleşme adımlarının atılması askıya alınacak, gerekirse yeni kısıtlamalar getirilecek.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Bilim Kurulu, seyahat yasaklarının kaldırılması konusunda bazı iller için 4 hafta, bazıları için de 8 haftalık bir süre belirledi. Buna göre, hâlen 15 ilde devam eden seyahat kısıtlamasının bayramdan sonra bazı illerde kaldırılabileceği, ancak İstanbul’da vakaların düşmeye başlamasından itibaren 8 hafta beklenmesi gerektiği belirtildi. Mevcut vaka eğrisinden hareketle yapılan simülasyonlarda, İstanbul’daki seyahat yasağının temmuzun ilk haftasına kadar devam etmesi gerektiği görüşü öne çıktı.

Öte yandan Hürriyet'te yer alan bir habere göre 30 büyükşehir ve Zonguldak’la başlayıp halen 15 kentte uygulanan sokağa çıkma yasaklarının da bayramdan sonra tamamen sonlandırılması planlanıyor. Erdoğan, tedbirlere uyulması durumunda “Ramazan’ın ardından çifte bayram yaşayacağız” açıklaması yapmıştı. Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısında eyahat yasağının kaldırıldığı illere kademeli ve kontrollü olmak üzere yenilerinin eklenmesi de bekleniyor.

TIKLAYIN - Kulis: Bayramda 4 günlük sokağa çıkma yasağı gelecek; yasaklar bayramdan sonra tamamen kaldırılacak; bazı illerin seyahat kısıtlamasına son verilecek