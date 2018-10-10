Kulis: Bahçeli 'siyasi kombin' modelini üç temel üzerine oturtuyor

AKP ve MHP heyetleri arasında görüşmeler sürerken, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den ‘ittifak modeli’ açıklaması geldi. Bahçeli’nin “İttifakta siyasi kombin modelini hayata geçirebiliriz” sözleriyle nitelendirdiği modele göre, “İki parti arasında, özellikle büyük şehirlerdeki ilçe belediye başkanlıkları ve belediye meclis üyelikleri arasında bir paylaşımın olabileceği” değerlendirmeleri yapılıyor.

Üç temel

Bahçeli, dün AKP ile MHP arasında yerelde ittifaka ilişkin, Habertürk televizyonuna, “Yasal zemin olmadığından konuşarak siyasi kombin yapabiliriz” açıklamasında bulundu. Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'yun haberine göre Bahçeli, “siyasi kombin” olarak tanımladığı ittifakı, üç temel üzerine oturtuyor.

Yasal olarak yerel seçimlerde “pusulada bir birliktelik sağlanamadığından” bu birlikteliğin ilk ayağını “siyasi partilerin kendi kimliklerini de koruması bakımından belediye meclis üyeliklerinde olabileceği” ifade ediliyor.

Buna göre, her parti kendi belediye meclis adaylarını, kendi parti amblemi altında belirleyecek. Partilerin aldığı oy oranlarına göre de hem büyükşehir belediyeleri hem de ilçe belediye başkanlıklarındaki meclis üyeleri belirlenecek.

İkinci modelde ise belediye başkanlıklarında, özellikle de büyükşehir belediye başkan adaylıklarında “her parti bir diğer partinin itiraz etmeyeceği, siyasi uzlaşının mümkün olduğu adaylar çıkarabilir.”

Modelin üçüncü ayağında ise ilçe belediye başkanlıklarında “hangi partinin oyu ilçede yüksekse, belediyenin o partiye bırakılmasının” önünün açılması öngörülüyor.