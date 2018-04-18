Kulis: Bahçeli, AKP'yle MHP'nin arası açılmasın diye erken seçim çağrısı yaptı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 3 Kasım 2019'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminin 26 Ağustos 2018'e çekilmesi önerisi, kulislerde hareketliliğe neden oldu. Bahçeli'nin yerel seçimlerle ilgili olarak kaygı duyduğu, "AKP ile MHP'nin arası açılmasın" diye bu yönde bir çağrı yaptığı ileri sürüldü.

Cumhuriyet'te Selda Güneysu'nun imzasıyla yayımlanan haberde ayrıca, erken seçim çağrısı yapılması kararının MHP Başkanlık Divanı Toplantısı'nda alındığı iddia edildi.

Ekonomiye ilişkin endişe de etkili oldu

"Erken seçim kararı MHP ‘Divanı’nda alınmış" başlıklı haberde şu ifadeye de yer verildi:

"Bahçeli’nin ‘erken seçim’ çıkışı yapmasının bir başka nedeninin de “döviz kurlarındaki yükşeliş ve bu yükselişin ülke ekonomisine vereceği zararlar olduğu' kaydediliyor. Yerel seçimlerde, özellikle AKP’nin elinde bulunan Ankara ve İstanbul, MHP’nin elinde bulunan Manisa, Mersin ve Adana büyükşehir belediyelerinde hem AKP’nin hem de MHP’nin iddiası bulunuyor. Büyükşehirlerdeki bu yarışta 'Cumhur İttifakı’ndaki iki partinin arasının açılabileceği endişesi' de yaşanıyor."

Yaklaşık 2 hafta önce seçimlerin zamanında yapılacağını söyleyen ve “yerel seçimler” için hazırlık talimatı veren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, dün tarih vererek erken seçim çağrısı yapmasının en önemli nedenlerinin, ABD, İngiltere ve Fransa’nın Suriye’ye yönelik hava harekatı, Mart 2019’da yapılacak yerel seçimlerde yaşanacak rekabetin, “cumhur ittifakı”nı olumsuz etkileme olasılığı ve “mali tablonun kötüye gidişi” kaygısının yattığı belirtiliyor. Bahçeli’nin bu kararını açıklamadan bir gün önce de partisinin Başkanlık Divanı üyeleriyle paylaştığı da öğrenildi.

TSK’nin “Türkiye sınırını güvence altına almak” gerekçesiyle Afrin’e yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı’ndan sonra siyasi kulislerde de “erken seçim” tartışmaları başladı. Edinilen bilgiye göre, iktidar kanadı, özellikle Afrin harekatıyla birlikte MHP ile erken seçim üzerine fikir alışverişinde bulundu. Ancak Bahçeli, iktidar kanadından gelen bu önerilere hep ‘ret’ yanıtı verdi. Son olarak Başbakan Binali Yıldırım ile 3 Nisan’da Meclis’te bir araya gelen MHP liderine “Başbakan tarafından da bir kez daha erken seçim önerisi geldiği” ileri sürülüyor. Bahçeli, önceki gün de partisinin Başkanlık Divanı toplantısını gerçekleştirmişti. Bahçeli’nin bu toplantıda da “erken seçim ihtimali üzerine kurmaylarının görüşünü aldığı” belirtilirken, MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın bu karardan önce “Cumhurbaşkanı ya da Başbakan ile bir görüşme olmadığını” söyledi. “Biz bir teklif yaptık, 316 milletvekili bulunan iktidar partisi ve Cumhurbaşkanı karar verecek. Sürecin gidişiyle ilgili endişelerimiz vardı” diyen Yalçın, “Bu bir danışıklı dövüş değil. MHP, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine sağlam bir şekilde geçilmesini istiyor. Bu nedenle Genel Başkanımız bu çağrıyı yaptı. Pazartesi başkanlık divanında bu konu görüşüldü ve karara bağlandı. Genel Başkanımız milletvekilleriyle Kızılcahamam kampında yaptığı toplantıda da kısmen bu konuyu görüştü ve nabız tuttu” dedi.

Ekonominin etkisi

Bahçeli’nin ‘erken seçim’ çıkışı yapmasının bir başka nedeninin de “döviz kurlarındaki yükşeliş ve bu yükselişin ülke ekonomisine vereceği zararlar olduğu” kaydediliyor. Yerel seçimlerde, özellikle AKP’nin elinde bulunan Ankara ve İstanbul, MHP’nin elinde bulunan Manisa, Mersin ve Adana büyükşehir belediyelerinde hem AKP’nin hem de MHP’nin iddiası bulunuyor. Büyükşehirlerdeki bu yarışta “Cumhur İttifakı’ndaki iki partinin arasının açılabileceği endişesi” de yaşanıyor.