Kulis: BAE, Konya Şeker'in de içinde bulunduğu Anadolu Birlik Holding'i satın alacak

Sözcü gazetesi yazarı Çiğdem Toker köşesinde Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) temeli Konya Şeker'e dayanan Anadolu Birlik Holding'i satın almak istediğine ilişkin kulis bilgisi paylaştı.

Toker "Baştan belirtelim bu bir kulis haberi. Ve 'yatırım' derken de doğrudan yatırımı değil, satın almayı kastettiğimizi not düşelim BAE Anadolu Birlik Holding (ABH) hisseleri ile ciddi olarak ilgileniyormuş. (ABH'in bağlı şirket ve iştirakleriyle ülkenin büyük gıda üreticileri arasında olduğunu not düşelim.)" ifadelerini kullandı.

Toker yazısında şunları kaydetti:

"Türkiye ile BAE arasında bir dizi anlaşma imzalanmış ve BAE 10 milyar dolar yatırım sözü vermişti. Şimdi, bu söz doğrultusunda Prens'in yatırım ofisi ABH ile temasa geçmiş. Bir danışman ekibi Konya Şeker, Süt Çiftliği, Pan Agro, ilk tohumculuk şirketi olan Beta Ziraat ve iki termik santral ile ilgili bilgi almak istemiş. Kangal ve Soma termik santralleri için bir satış rakamı telaffuz edilmiş ancak holding yetkilileri, santralleri özelleştirmeden çok daha yüksek bir tutara aldıklarını belirtip bu fiyatı düşük buldukları mesajını vermiş. Yanı sıra BAE tarafına, ABH holding hisselerinin tamamının satışının söz konusu olamayacağı da ifade edilmiş."

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