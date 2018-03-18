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Kulis: AYM formül arayışında; Mehmet Altan hakkındaki sorunu, istinaf mahkemesi çözebilir

Altan, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı

18 Mart 2018 11:55

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM), Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişimi sonrası tutuklanan gazeteci Şahin Alpay'a ilişkin olarak ikinci kez verdiği hak ihlali kararı kulislerde "Mehmet Altan için de formül arıyorlar" şeklinde yorumlandı.

AYM'nin Prof. Dr. Mehmet Altan hakkında verdiği ilk "hak ihlali" kararı, alt mahkemelerce uygulanmamıştı. Bu süre zarfında tahliye edilmeyen Mehmet Altan, daha sonra kardeşi Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak ile birlikte yargılandığı davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Karar yurt içinde ve
yurt dışında tepkiyle karşılanmıştı.

Alican Uludağ'ın Cumhuriyet'te "Zoraki adalet" başlığıyla yayımlanan haberinde, Mehmet Altan'ın durumuna ilişkin olarak şu ifadeye yer verildi:

"Mehmet Altan’a ilişkin ihlal kararının ne zaman uygulanacağı belirsiz. AYM’nin ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldığı için Mehmet Altan hakkında başka bir formül arayışında olduğu belirtildi. Kulislerde, sorunu istinaf mahkemesinin çözebileceği ifade ediliyor."

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Ahmet AltanMehmet AltanAYMistinaf mahkemesiNazlı Ilıcak

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