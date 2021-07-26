Kulis: Avrupa sermayeli bankalardan BDDK'ya "Uluslararası standartlara dönmenin zamanı geldi" talebi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) gecikmeye giren krediler takip hesaplarına aktarılmadan önce 90 gün yerine 180 gün beklenilmesi uygulamasını 30 Eylül tarihine kadar uzatması Türkiye’de faaliyet gösteren Avrupa bankalarında rahatsızlığa yol açtı. T24’ün edindiği bilgilere göre BDDK’ya başvuran bankalar, uluslararası standartlardan uzaklaşan raporlamalar ve uygulamalar konusunda başta Avrupa Merkez Bankası olmak üzere Avrupa Birliği’nin düzenleyici kuruluşlarının baskısı altında olduklarını ilettiler. Avrupa sermayeli bankaların, uluslararası raporlama standartlarına dönüş talep ettikleri belirtildi.

BDDK, 30 Haziran’da dolacak olan bazı desteklerin 30 Eylül’e kadar uzatıldığını duyurmuştu. Böylece bankaların 90 günde takibe almaları gereken krediler ve kredi kartı borçlarının süresi yeniden 180 gün oldu. Bankaların bilançolarında, bu düzenleme ile takibe düşen kredilerin sayısı daha az görünüyordu.