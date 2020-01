Kulis: Asıl kabine değişikliği 2018'de yapılacak

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, gelecek günlerde yapılması beklenen kabine değişikliğiyle ilgili olarak kulis yazdı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın asıl köklü değişikliği 2019 yılında yapılacak seçimlerden önce gerçekleştireceğini savunan Selvi, "Cumhurbaşkanı, kongreleri 6 ay içinde tamamlayın talimatını verdi. 2017 sonunda il kongreleri bitip, 2018 yılı Şubat ya da Nisan ayında büyük kongre toplanabilir" iddiasını aktardı.

Selvi, sözlerinin devamında şu ifadeleri kullandı:

"AK Parti’yi 2019 seçimlerine götürecek kadrolar oradan çıkacak. 2019’da hem yerel seçimlere hem de Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimine topluma heyecan verecek bir ekiple gidilebilir. Kongreden sonra köklü bir kabine değişikliği yapılabilir. Cumhurbaşkanı, AK Parti’yi 2019’a götürecek A takımını o zaman çıkarabilir.”

Abdulkadir Selvi'nin "Darbe tehdidinden kabine değişikliğine kulisler" başlığıyla yayımlanan (7 Haziran 2017) yazısı şöyle:

Meclis’te AK Parti grubu öncesindeydi. Bakanlarla, milletvekilleriyle sohbet ediyorduk. Etrafında kalabalık bir heyetle Başbakan göründü.

Bizim bulunduğumuz bölüme gelince esprili bir şekilde, “Darbe ne zaman oluyor”dedi.

“Allah korusun” diye karşılık verdim. Bunun üzerine, “Darbe yapacak olan tarih verir mi?” diye konuştu. “Bu sefer bir tarihten söz etmişler” dedim.

Rodos’ta FETÖ’cü kaçakların, “15 Haziran’a kadar ne olacağını göreceğiz. Bu sefer çok kan akacak. Bayramı kimin yapacağını göreceğiz” sözleri, darbe tehdidini yeniden gündemimize soktu.

Darbe paranoyası içinde yaşayamayız. Süratle normalleşmemiz gerekiyor. Ama bu dikkatli olmaya engel değil. 15 Temmuz’dan önce FETÖ’cülerin darbe yapma kapasitesi var mı konusu gündeme geldiğinde, “Mümkün değil, o güçleri yok”diye kestirip atılmasaydı,15 Temmuz yaşanmayabilirdi.

Başbakan’ın da ifade ettiği gibi darbeler tarih vererek yapılmıyor. Ama 15 Temmuz’da Binbaşı O.K.’nın ihbarında olduğu gibi bazı sızıntılar da olmuyor değil. 27 Mayıs’ta, 12 Mart’ta ve 12 Eylül’de MİT darbenin göbeğinde yer aldığı için başbakanlara haber vermemişti. Demirel, “MİT darbeyi bana haber vermedi”demişti her defasında. 12 Mart’ı enişteden değil, İran şahından öğrendik. Şah Rıza Pehlevi, Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil’i acil koduyla Tahran’a çağırıp, darbenin haberini vermişti. Çünkü MİT Müsteşarı Fuat Doğu, 12 Mart’ı planlayanlar arasındaydı. Başbakan Demirel’i arayarak istifasını istemişti.

15 Temmuz'da MİT

15 Temmuz’da ise MİT darbeye karşı direndi. MİT Müsteşarı Hakan Fidandarbenin hedefindeki isimdi. Eğer MİT Müsteşarı o gün önce müsteşar yardımcısını gönderip ardından kendisi Genelkurmay’a gitmese, bu hareketlilikten kuşkulanan darbeciler gece 03.00’te başlayacak olan darbeyi 21.00’e çekmezlerdi.

Yazı aldı beni buraya sürükledi ama aslında Başbakan o soruyu sormasa ben kendisine ‘kabine değişikliğini’ soracaktım. Medya temsilcileriyle iftarda, kabine değişikliğine ilişkin sorulara, “Kabine değişikliği konuşulmaz, bir gün bakarsınız değişmiş” karşılığını vermişti. Aslında tam da o günlerin içinden geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir özelliği var. Kabine değişikliği çok konuşuluyorsa yapmıyor. Hatta şu bakanlar değişecek diye yazılıyorsa, çoğu zaman o bakanlar değişmiyor. Tam da kabine değişikliğinin unutulduğu, İncirlik olayının, Katar krizinin yaşandığı bir sırada bir de bakmışız ki kabine değişmiş.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kabine değişikliği konusunda çok istekli olmadığı, Başbakan’ın ise kabine değişikliğinin fazla uzatılmadan bir an önce yapılmasını istediği söyleniyor. Bu durumda 3-4 bakanın değişeceği küçük çaplı bir revizyonun üzerinden duruluyor, 7-8 bakanın yer alacağı köklü bir değişiklik düşünülmüyormuş.

Köklü değişiklik 2018'de mi?

Peki köklü bir değişiklik hiç olmayacak mı? Hani 16 Nisan’dan sonra önce partide, ardından kabinede sonra da yerel yönetimlerde değişiklik yapılacaktı? AK Parti’nin önemli isimlerinden birine göre, şimdi mini bir revizyon yapılacak. Cumhurbaşkanı, asıl köklü değişikliği 2019 seçimlerinden önce gerçekleştirecek. Ne zaman olabilir? “Cumhurbaşkanı, kongreleri 6 ay içinde tamamlayın talimatını verdi. 2017 sonunda il kongreleri bitip, 2018 yılı Şubat ya da Nisan ayında büyük kongre toplanabilir. AK Parti’yi 2019 seçimlerine götürecek kadrolar oradan çıkacak. 2019’da hem yerel seçimlere hem de Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimine topluma heyecan verecek bir ekiple gidilebilir. Kongreden sonra köklü bir kabine değişikliği yapılabilir. Cumhurbaşkanı, AK Parti’yi 2019’a götürecek A takımını o zaman çıkarabilir”

Kabine değişikliği şimdi de 2018 yılına ertelendi diye düşünmeyin. Siyasette ciddiyeti olan her ihtimali değerlendirmekte yarar var. Ama küçük çaplı bir kabine değişikliği her an bekleniyor.