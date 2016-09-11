Kulis: Ankara, ABD'den ÖSO'nun merkez üssünün Menbiç olmasını isteyecek

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın G20 dönüşünde belirttiği ABD'nin Rakka operasyonu için Türkiye'yle beraber çalışmak istemesinin ardından Ankara'nın bayram sonrası ABD'li yetkililerle masaya oturacağı ileri sürüldü. Türkiye’nin ilk şartının “PYD ve SDG'nin operasyon dışında bırakılması” olacağı belirtilirken ÖSO'nun merkez üssünün Menbiç olmasının isteneceği iddia edildi.

Yeni Şafak'tan Çetiner Çetin'in haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın G20 Zirvesi dönüşünde ABD Başkanı'yla ilgili olarak yaptığı “Obama, özellikle Rakka konusunda beraber bir şeyler yapmak istiyor. Bizim açımızdan bir sıkıntı olmayacağını belirttik. 'Askerlerimiz bir araya gelsinler, görüşsünler, ne gerekiyorsa bu yapılır' dedik” açıklamasının ardından Ankara harekete geçti. ABD'den gelecek olan askeri yetkilileri bekleyen Türkiye, operasyonun lojistik ve askeri hareketlilik boyutlarını da masaya yatırmak için çalışmalara başladı.

Türkiye bölgeyi araştırıyor

Kurban Bayramı'nın hemen sonrasında Ankara'ya gelmesi beklenen ABD heyeti ile yapılacak görüşmeler öncesinde Ankara, “bölgenin sosyo-kültürel yapısı, 2013'den bu yana kentte yaşananlar, IŞİD'in bölgedeki hareketliliği ve olası saldırı sonrasında ortaya çıkacak tüm senaryoları” tek tek masaya yatırıyor. Bu ön çalışmanın ardından Ankara, Rakka operasyonunu tüm boyutları ile ABD ile konuşacak.

İlk şart: PYD olmasın

Görüşmede, Türkiye'nin ilk şartı “terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD'nin operasyon dışında bırakılması” olacak. Ankara, Rakka operasyonunun koalisyon güçlerinin ortak bir operasyonu olarak icra edilmesi gerektiğinin altını çizecek. Ankara, ABD'li yetkililerden “Rakka operasyonuna PYD ve uzantısı konumundaki suriye Demokratik Güçleri'nin kesinlikle katılmaması” isteğinde bulunacak.

Ankara'nın diğer önemli şartının ise Menbiç olacağı iddia edildi. Öne sürülen bilgilere göre, ABD ve koalisyon güçlerinin tam desteğinin sağlanması durumunda Ankara, operasyonun kara birliklerinin hareket üssünün Menbiç olmasını isteyecek. “Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) liderliğindeki Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ve diğer koalisyon güçlerine bağlı silahlı unsurların Münbiç merkezli üst alanından koordine edilmesini isteği” geçen hafta yapılan ilk görüşmede ABD'li yetlililere iletildi. ABD'nin bu konuya soğuk bakmadığı kaydedildi.

Musul da masada

Rakka operasyonu sürecinde 'PKK'dan gelebilecek saldırıları' dikkate alan Ankara, PYD'nın kontrolündeki bölgelere yakın mesafede 5 noktada koordinasyon merkezi ve takip merkezi kurmayı da gündemine aldı. Ankara, Rakka operasyonu sonrasındaki senaryolar için de Musul operasyonunun gerekliliğini ABD'li muhataplarına iletecek.

IŞİD vuruldu

Suriye'nin IŞİD denetimindeki Savran, Kefarganni, Kefre, Telhüsen ve Yel baba köylerindeki mevzilere savaş uçaklarıyla bombardıman düzenlendi.