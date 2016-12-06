Kulis: Anayasa paketinde 'yedek vekillik' ve seçim yaşının 18'e düşürülmesi de yer alacak

Yeni anayasa paketinde seçilme yaşının 18’e düşürüleceği, ‘yedek milletvekilliği’ sisteminin hayata geçirileceği öne sürüldü.

Başbakan Binali Yıldırım, TBMM Genel Kurulu’nda bütçe maratonun başlaması öncesi kahvaltıda bir araya geldiği milletvekillerine, MHP ile yürütülen Anayasa çalışmalarını anlattı.

Milliyet'ten Şebnem Hoşgör'ün haberine göre, Yıldırım Erdoğan’ın her fırsatta talep ettiği “yedek milletvekilliği” uygulamasının da yeni sistemde olacağını söyledi. Yıldırım’ın bu sözleri üzerine, vekillerin kendi aralarında yedek milletvekilliğinin yararları ve zararlarını tartışmaya başlaması nedeniyle salonda bir hareketlilik yaşandı ve uğultular yükseldi. Yıldırım gülerek “hayırdır, bir hareketlilik var” dedi. Ardından, “yalnız değilsiniz artık” esprisini yapan Yıldırım, “Ben de o statüye tabi olacağım” diye gülerek konuşmasını sürdürdü.

Milletvekili sayısının sabitlenerek, erken seçim uygulamasını ortadan kaldıracak yedek milletvekilliği sisteminin, Cumhurbaşkanlığı sisteminin tam olarak yürürlüğe gireceği, Cumhurbaşkanlığı ve TBMM seçimlerinin yapılacağı 2019 yılının ardından hayata geçmesinin planladığı kaydedildi. Böylece, sistemin bakan olarak atanan milletvekillerinin TBMM üyeliğinin düşecek olması nedeniyle yaşanacak boşluğun doldurulmasında da kullanılacağı bildirildi.

Seçilme yaşı 18 oluyor

Kulislere göre Yıldırım, anayasa değişikliğiyle “seçilme” yaşını 18’e düşereceklerini, askeri yargıyı kaldıracaklarını da açıkladı. AK Partili kurmaylar, MHP ile sürdürülen görüşmelerde HSYK ile ilgili değişikliğin de gündemde olduğunu, uzlaşma sağlanırsa bununla ilgili bir maddenin teklifte olabileceğini ifade etti.

"Başbakanlık olmayacak"

Bir kişinin 5+5 formülüyle iki dönem Cumhurbaşkanlığı yapabileceğini anlatan Yıldırım, Başbakanlığın olmayacağını söyledi. Yıldırım, “Meclisle kabine ayrı olacak. Ama Meclis’ten de tam kopuk bir yönetim yapamayız” derken, teklifte Cumhurbaşkanı’nca atanacak hükümet için “parlamento içinden de bakan atanabilir” şeklinde bir hüküm olacağı, bu sayede esasın bakanların parlamento dışından atanması olduğunun vurgulanacağı, TBMM üyelerinden de bakan atanması yolunun açık bırakılacağı öğrenildi. Teklifte parlamento içinden atanabilecek bakan sayısına ilişkin sayı fade edilmeyeceği, takdirin Cumhurbaşkanı’na bırakılacağı öne sürüldü. Yıldırım’ın, müzakerelere ilişkin olarak, “Rusya’dan dönüşüme kadar biteceğini umuyorum” dediği kaydedildi.