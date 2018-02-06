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Kulis: Altan ve Alpay kararları, AYM başkanını AİHM yolundan döndürdü

Zühtü Arslan'ın AİHM yöneticilerine "Biz elimizden geleni yaptık" mesajını vererek, topu AİHM'ye attığı ileri sürüldü

06 Şubat 2018 12:34

Tutuklu yazarlar Şahin Alpay ve Mehmet Altan’la ilgili verdiği hak ihlali kararı yerel mahkeme tarafından uygulanmayan Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan’ın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde (AİHM) katılacağı toplantıya son anda gitmediği öğrenildi. Kulislere göre Arslan’ın Strasburg’a gitmemesinin nedeni, Alpay ve Altan kararının uygulanmamasının AİHM’de yarattığı sıkıntı.

Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre Anayasa Mahkemesi, 11 Ocak’ta Mehmet Altan ve Şahin Alpay’la ilgili “ifade ve basın özgürlüğü ile kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı”nın ihlaline karar vermişti. Karar, ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için İstanbul 13. ve 26. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmişti. Ancak her iki mahkeme, AYM’nin “yetkisini aştığı” gerekçesiyle ihlal kararını yerine getirmemiş, Alpay ve Altan’ı tahliye etmemişti.

Tarih 26 ocaktı

Kararla ilgili tartışmalar sürerken, AYM Başkanı Zühtü Arslan, AİHM’nin her yıl yaptığı alt mahkemeler toplantısı için 26 Ocak’ta Strasburg’a gidecekti. Buradaki toplantıya gitme kararı alan Arslan’ın, ayrıca Avrupa Konseyi (AK) Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland ile görüşmesi planlanıyordu. Ancak Zühtü Arslan’ın, 26 Ocak’taki AİHM toplantısına gitmediği öğrenildi. AYM kaynakları, ziyaretin iptal edilmesinin gerekçesini açıklamadı.

Kulislerde, ziyaretin iptal edilmesinin nedeninin Alpay ve Altan kararının uygulanmaması nedeniyle AYM’nin AİHM nezdinde yaşadığı sıkıntı olduğu belirtildi. AYM’nin iki tutuklu yazarın başvurusuyla ilgili “etkili bir hukuk yolu olmaktan çıktığı” görüşü hâkim. Kulislerde, Zühtü Arslan’ın AİHM yöneticilerine “Biz elimizden geleni yaptık” mesajını vererek, topu AİHM’ye attığı ileri sürüldü.

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