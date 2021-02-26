"Albayrak dönüş planı yapıyor, mart ayında televizyon programlarında yer alabilir"

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan istifa eden Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak, siyasete dönüş planı yapmayı planladığı iddia edildi. Habere göre Albayrak mart ayında söyleşi ve televizyon programlarına katılabilir.

BirGün gazetesinden Yaşar Aydın'ın kulis haberinde, "Aldığımız duyumlar Berat Albayrak’ın iki kulvarın dışında bir dönüş planladığı yönünde. Berat Albayrak son 10 yıl içinde önemli bir noktaya geldi. Bu sadece bakanlık ya da damat olmasıyla açıklanabilecek bir pozisyon değil. Hem siyaset hem medya hem de ticaret alanında önemli figürlerden bir durumunda. Dönüş sürecinde bu üç özelliğini sergileyebileceği bir plan üzerinde çalışıyor. Berat Albayrak’ın siyasete bildik tarzda dönme noktasında çok acelesi olmadığı görülüyor. İlk etapta bir çeşit PR çalışması yapılacak. Mart ayıyla birlikte söyleşiler ve televizyon programlarında görmeye başlamamız sürpriz olmayacak. Albayrak yurdum insanı olarak aramıza dönecek. Avukatın dediği gibi 'aile reisi' olarak bizimle olacak. Gerisi zamanlama işi. Sonrasına dair hem ülke içinde hem de kabinede yaşanacak gelişmelere bağlı olarak adımlarını artıracak ya da yavaşlatacaktır. Ama bir kez daha ortalardan kaybolmayacak." ifadesi kullanıldı.