Kulis: Akşener yasakladı, yeni partide tarikatlarla iltisaklı olanlara yer yok

MHP'de Devlet Bahçeli'ye bayrak açarak Genel Başkanlığa aday olan ancak daha sonra ihraç edilen Meral Akşener'in kuracağı yeni partide, cemaat ve tarikatlarla iltisaklı olan isimlere yasak getirildiği öğrenildi. Söz konusu karara gerekçe olarak, Akşener ve ekibinin son dönem karşı karşıya kaldıkları "FETÖ" suçlamaları gösterildi.

Yeni partinin kuruluşu, Ankara'da bulunan Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde ilan edilecek.

"Büyükelçilerin ilgisi artıyor"

Parti programında "Türk" - "Kürt" gibi ayrıştırıcı bir dil kullanılmadığı ve herkesi kucaklayıcı olmasına özen gösterildiği vurgulanıyor. Programda seçim barajının düşürülmesi önerisi de bulunuyor.

Bu arada Akşener’e büyükelçilerin ilgisinin giderek arttığı ve randevu talebinde bulundukları söyleniyor. Partinin resmen kurulmasının ardından Akşener’in tüm bunları değerlendireceği belirtiliyor.

AKP tabanından ve bölgeden büyük ilgi

Edinilen bilgiye göre, Akşener'in kuracağı partiye AKP tabanı ve Kürt vatandaşların büyük ilgi gösterdiği ileri sürülüyor. Akşener ve sözcülerinin yaptıkları "MHP'nin benzeri olmayacağız" açıklamaları, HDP seçmeni tarafından da olumlu karşılanıyor.

"Anketlerde özellikle oylar düşük gösteriliyor"

Akşener'in partisine ilişkin yapılan kamuoyu araştırmalarında oyların, "bilerek" düşük gösterildiği ileri sürülüyor. Parti yönetimince yaptırılan anketlerde, oy oranlarının çok daha yüksek olduğuna dikkat çekiliyor.