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Kulis: Akşener, "Referandumdan kesinlikle 'hayır' çıktı, 2019 son demokratik seçim olacak" dedi

Akşener, geçen hafta Saadet Partisi ve Demokrat Parti'yi ziyaret etmişti

08 Mayıs 2017 11:53

Referandumun ardından izleyeceği yol haritası merak edilen MHP'de muhalif kanadın öne çıkan ismi Meral Akşener’in, geçen hafta Ankara’daki temaslarında, 2019'da yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçiminin "son demokratik seçim olacağını" söylediği öne sürüldü. 

Akşener, geçen hafta Ankara'da ilk olarak Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'yla bir araya gelmiş, ardından da Demokrat Parti'yi (DP) ziyaret etmişti. Sözcü'den Kamil Elibol'un haberine göre, 16 Nisan'da sandıklardan “Hayır” çıktığını savunan Akşener'in, “Tüm anketlerimizde son ana kadar yüzde 54'e 46 hayır öndeydi. YSK'nın mühürsüz oy pusulaları kararı ve başka şeylerle seçim manipüle edildi” dediği belirtildi.

Sözcü'nün kulis haberi şöyle devam ediyor:

Belli ekonomik güce sahip insanların işlerini yurt dışına taşımaya başladığını kaydeden Akşener, “Artık Türkiye'de gelecek görmeyen bazı kesimler önce çocuklarını eğitim için yurt dışına gönderiyor. Yurt dışına yatırım göçü başladı. Benim tanıdığım yakın çevremden dahi insanlar çocuklarını yurt dışına gönderiyor” diye konuştu.

“Kesinlikle 'Hayır' çıktı”

2019'daki cumhurbaşkanlığı seçimlerinin önemine de işaret eden Akşener şöyle dedi:

“Bu ülkemiz için son demokratik seçimdir. 2019'da Tayyip Erdoğan kazanırsa ülke parti devletine gider. Türkiye'deki demokrasi, hukuk, yaşam, her şey sıkıntıya girer. Bu seçimin sonuçları daha kesinleşmedi. Kesinlikle ‘Hayır' çıktı. Seçim güvenli olmadığı için biz sandıklarda güvenliği sağladık ama YSK kanunu hiçe sayarak seçimin sonucuna etki etmiş oldu. Bu seçim sonuçlarını kabul etmiyorum. Yüzde 49'un muhafaza edilmesi gerekir. Saadet Partisi ve Demokrat Parti'nin ‘Hayır' cephesinde yer almasıyla AKP'nin ‘CHP-HDP birlikte hareket ediyor' kozu çöktü.”

“Kriz ihtimali yüksek”

Heyette yer alan MHP eski Uşak Milletvekili ve Merkez Bankası eski Başkanı Durmuş Yılmaz da Türkiye ekonomisinin röntgenini çekti. Durmuş, “Varlık Fonu üzerinden çok büyük harcamalar yapılıyor. Önümüzdeki süreçte ekonomiz kriz olabilme ihtimali yüksek” dedi. Merkez Bankası'nın Katar'ın başkenti Doha'da temsilcilik açmasını tuhaf bulan Yılmaz, “Merkez Bankası'nın Doha'yla ne alakası var?” diye sordu. Demokrat Parti'den bir yetkili ise “Oradan dolar, sıcak para geliyor” yanıtını verdi.

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