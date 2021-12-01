Kulis: Akşener cumhurbaşkanı adaylığından vazgeçmiş değil, amacı CHP içinde karmaşa çıkarmak

Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet, bugünkü "Meral Akşener’in başka bir oyun planı mı var?" başlıklı yazısında İyi Parti liderinin cumhurbaşkanı adaylığı konusundaki açıklamalarıyla ilgili kulis bilgilerini aktardı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener arasında cumhurbaşkanı adaylığı konusunda bilek güreşi yaşandığını yazan Acet, “Akşener’in bir süre önce yaptığı ‘Cumhurbaşkanlığı’na değil Başbakanlığa adayım’ şeklindeki sözlerini herkes ‘sahneden çekilme’ beyanı olarak değerlendirmişti. Ama kulislerde, o açıklamanın tam olarak o anlama gelmiyor olabileceğine dair bir takım yorumlar da dolaşıyor” dedi.

Akşener’in “Cumhurbaşkanlığı’na aday değilim” açıklamasını hatırlatan Acet şöyle devam etti:

Son günlerde, Ankara’nın dinamiklerini bilen, ‘Siyasi okumalarına’ değer verdiğim, birbirlerinden habersiz iki ayrı dostumdan aynı minvalde sözler işittim.

Dedikleri şu:

‘Meral Akşener aslında Cumhurbaşkanı adaylığından vazgeçmiş değil. Bu hamlelerini CHP’yi, daha doğrusu Kılıçdaroğlu’nu sıkıştırmak, CHP içinde karmaşa çıkarmak için yapıyor.’”

Akşener’in İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın cumhurbaşkanı adaylığı konusunda yaptığı açıklamalara yer veren Acet, bu konuda Kılıçdaroğlu’nun tavrının belli olmasına rağmen İyi Parti liderinin İmamoğlu konusunda açıklamalarını sürdürmesini enteresan olarak değerlendirdi.

“Akşener bu göndermeleri, İmamoğlu’nun adaylığında ısrarcı olduğunu göstermek için mi yapıyor? Yoksa Kılıçdaroğlu’nun İBB Başkanı’nın adaylığına karşı olduğunu bildiği için oradaki ‘gerilim alanına’ ‘kibrit mi gösteriyor’?” sorularını soran Acet, şöyle devam etti:

“İYİ Parti’nin her partinin doğal hayali olan birinci parti olma dışında, daha öncelikli bir hedef olarak CHP’yi geçerek ‘ana muhalefet’ konumuna terfi etme (Yeni sisteme göre ana muhalefet partilerine ikinci parti deniyor bu arada) gibi bir çaba ve arayış içinde olduğuna dair, yine bu partinin içinden aldığım bir nabız var.”

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