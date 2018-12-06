Kulis: Akşener Ankara için Cengiz Yıldırım ile görüştü

CHP ile İyi Parti arasında yerel seçimlere yönelik temasların birkaç koldan sürdüğü konuşuluyor. Kulislerden edinilen bilgiye göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Almanya temasları sırasında, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, adı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için geçen Cengiz Topel Yıldırım ile yüz yüze görüştü. Görüşmenin, Kılıçdaroğlu’nun bilgisi dahilinde gerçekleştiği öğrenildi.

Cumhuriyet'ten Sertaç Eş'in haberine göre önce Bülent Tezcan, ardından Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı aracılığıyla İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın arasında sürdürülen görüşmelere, geçen hafta farklı bir boyut eklendi.

İki parti arasında yerel seçimlere yönelik işbirliği alanı giderek daralıyor. CHP’nin uzun süredir üzerinde çalıştığı Balıkesir konusunda adayını açıklayan İyi Parti, kulislerde ittifak yapılacak büyükşehir olarak dile getirilen Mersin’de de benzerini yaptı. MHP’den istifa eden Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz’ın adaylığının açıklanmasıyla iki parti arasında işbirliği yapılacak il sayısı azalmış oldu.

Kulislerde Ankara için farklı senaryolar gündeme getirilirken geçen hafta beklenmedik bir temasın gerçekleştiği ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre Kılıçdaroğlu’nun Almanya ziyareti sırasında adı Ankara Büyükşehir adaylığı için geçen Cengiz Topel Yıldırım, İyi Parti Genel Merkezi’nde Akşener’le bir araya geldi. Görüşmede Yıldırım’ın Ankara’ya ilişkin düşüncelerini ilettiği, Akşener’in de kendi görüşlerini aktardığı dile getirildi. Görüşmenin Kılıçdaroğlu’nun bilgisi dahilinde gerçekleştirildiği de öğrenildi.

CHP Yıldırım’ı önerdi

CHP ile İyi Parti arasında yapılan ittifak görüşmeleri, Ankara’da kimin aday gösterileceği ve hangi partiden aday gösterileceği konusunda düğümlenmiş durumda. CHP kaynaklarından edinilen bilgiye göre Mansur Yavaş’ın “rozetsiz aday” söylemini gündeme getirmesi ve sürdürmesi, parti içiden tepkiler oluşmasına yol açtı.

Bu nedenle CHP, görüşmelerde Ankara için İyi Parti’ye Cengiz Topel Yıldırım’ı önerdi. İyi Parti yönetiminde de Yıldırım ismine olumsuz bir yaklaşım gelişmedi.

"Ankara ısrarımız yok"

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP-İyi Parti görüşmelerinde kriz olmadığını belirterek “Ankara’yı illa ‘İyi Parti alsın’ diye bir tavrımız yok bizim. Esas olan sonuç almak. Burada CHP ile bilek güreşi yapmıyoruz, en azından İyi Parti’nin böyle bir tavrı yok. Görüşmeler sürüyor” dedi.

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Yalova’da ‘İnce’ mesaj

CHP’li Muharrem İnce, Yalova Çiftlikköy’de dün düzenlenen aday tanıtım toplantısına katıldı. İnce, “Ben bu kentin 16 yıl milletvekilliğini yaptım. Artık benim için o defter kapandı. Ben Yalova’dan hiçbir şekilde artık bir yere aday değilim. Başka yerlere adayım. Tahmin ediyorsunuz siz” dedi.