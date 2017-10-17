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Kulis: AKP'liler 'Yedek milletvekilliği olsa, belediye başkanları gibi bizim de istifamız istenirdi, ipten döndük' diyor

AKP kulislerinde “Hiçbir siyasetçinin güvencesi kalmadı” yorumları da yapıldı

17 Ekim 2017 22:37

Hülya Karabağlı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in beklenen istifasının gelmemesi siyaset kulislerinde söylentilerin hızını kesmedi.

İstifa edeceğini söyleyenlerin çoğunluk oluşturduğu Gökçek konusunda, kolay gitmeyeceğini söyleyenler de dikkat çekiyor. Hatta, Gökçek’in elindeki belgeleri ailesi ve kendisini güvence altında tutmak için önceden farklı yerlerde, farklı kişilere dağıttığını iddia edenler de var.

AKP’liler: İpten döndük

Ancak, iktidar kanadının Gökçek, Bursa, Balıkesir ya da örgütlerde yaşanan gelişmelerin dışında başka bir gündem maddesi var.  O da ‘yedek milletvekilliği’ konusu. Geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini öngören anayasa değişikliği teklifinde  ‘yedek milletvekilliği’ önerisi yer almıştı. Ancak,  AKP içinde ve örgütlerde büyük bir itiraza neden olduğu için teklif metninden çıkarılmıştı.  

İktidar kanadında bugün istifası istenen Belediye başkanlarıyla gündeme gelen konuyla ilgili  bazı vekiller, “Eğer yedek milletvekilliği olsaydı bugün Gökçek  ya da diğer  belediyelerin başına gelenler   bizim de başımıza gelecekti.  Bizim de açılan bir telefonla istifa etmemiz istenebilirdi” diyorlar.

AKP’lilerin bir kısmı ‘ipten döndük’ derken “Hiçbir siyasetçinin anayasal, yasal haklarından dolayı  güvencesi  kalmadı” yorumları da yapıldı. 

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