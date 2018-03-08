Kulis: AKP'deki anketlere göre MHP'nin oyları yüzde 9-10 aralığında

Milliyet gazetesi Ankara Temsilcisi Serpi Çevikcan, "AK Parti’deki anketlere göre; MHP ittifakla ve yeni söylemle birlikte hızla toparlandı" iddiasında bulundu. "Kongrelerini yapmış olması, partiyi daha esnek ve güçlü hale getirdi" diyen Çevikcan, "MHP, ekim-kasım-aralık aylarında ciddi türbülansa girmişti. Artık, İYİ Parti travmasını da atlattı. Teşkilat tartışmaları sona erdi ocak ayı itibarıyla yüzde 9-10 aralığına girdi" dedi.

Çevikcan'ın "Cumhurbaşkanı’ndan Diyanet’e talimat" başlığıyla (8 Mart 2018) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Dini bilgi adı altında; asansöre yalnız binilmemesi, battaniyenin şekline dikkat edilmesi gibi açıklamalardan rahatsız olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, son yapılan MYK toplantısında Bozdağ’a talimat vererek Diyanet İşleri Başkanlığı’nın konuyla bizzat ilgilenmesi gerektiğini söyledi

Ankara’da siyaset kazanı kaynıyor.

Cumhur ittifakı netleşti.

Karşı bloğun nasıl bir ittifak kombinasyonunda yer alacağına ilişkin yoğun bir tartışma var.

Bir yandan Afrin harekâtı sürerken, diğer yandan bir türlü ortadan kalkmayan bir erken seçim iddiası Ankara koridorlarında seslendiriliyor.

Bir yandan da iç siyasi tartışmalara eşlik eden sosyal, toplumsal sinir uçlarını harekete geçiren gündem başlıkları var.

Çocuklara yönelik istismar ve son dönemde artan din adına yapılan, dine zarar veren bir takım tuhaf açıklamalar.

Bu yoğun gündem başlıklarına ilişkin olarak iktidar cephesinden yansıyan bazı önemli bilgiler ve değerlendirmeleri sizlerle paylaşmak istiyorum.

Başlık başlık ilerleyelim:

ERDOĞAN’DAN TALİMAT: (Dini bilgi adı altında; asansöre yalnız binilmemesi, battaniyenin şekline dikkat edilmesi, yoğun bakımdaki erkek ve kadın hastaların yerlerinin ayrılması gibi açıklamalar yapılması konusunda) Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da bu konuda yaşanan tartışmalardan rahatsız. Erdoğan, son MYK toplantısında Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan da sorumlu olan Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’a talimat verdi. Cumhurbaşkanı, bu açıklamalardan duyduğu rahatsızlığı ortaya koyarak, Din İşleri Yüksek Kurulu’nun hassasiyet göstermesi gerektiğini belirtti. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın konuyla bizzat ilgilenmesi gerektiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı, toplumun bu konularda doğru bilgilendirilmesi ve din konusunda toplumu adeta tahrik edecek, kin ve nefret temelinde birbirine karşı düşman olacağı bir zemine fırsat verilmemesini istedi.

ETKİ AJANLIĞI: Öte yandan, AK Parti’de son dönemde art arda gelen bu tuhaf açıklamaların 28 Şubat sürecinde yaşanan birtakım olaylarla benzeştiği yönünde bir algı da var. AK Parti’de konu, “etki ajanlığı” ihtimali üzerinden de değerlendiriliyor.

İktidar kanadında, bu tartışmaların kaynağı ve uygulamaları itibariyle dini sadece kelam ve fıkıhtan ibaret hale getiren, düşünce kısmını bırakıp, 300 sene öncenin müktesebatıyla düşünülmesinin sonuçları nedeniyle yaşandığı görüşü de dillendiriliyor.

ASKER KIYAFETLİ ÇOCUK: (Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın asker kıyafeti giymiş çocukla birlikte yaptığı konuşma nedeniyle yaşanan tartışma) AK Parti kaynakları, bu konuda, “O konuşma çocuk üzerinden değil, çocuğun temsil ettiği hassasiyet üzerinden. Mustafa Kemal Atatürk’ün de asker kıyafeti giydirilmiş çocuklarla fotoğrafları var” yorumunu yapıyor.

MHP YÜZDE 9-10 ARALIĞINDA: Cumhur ittifakının zaman içerisinde MHP’nin AK Parti’de erimesi ve yok olması sonucunu doğurup doğurmayacağı sorusuna verilen yanıt, “Cumhur ittifakı MHP’nin bu ittifak içinde varlığını sürdürmesi anlamına geliyor. Bu değerlendirmeler yanlış. AK Parti ve MHP’nin ittifak protokolü olacak” şeklinde. AK Parti’deki anketlere göre; MHP ittifakla ve yeni söylemle birlikte hızla toparlandı. Kongrelerini yapmış olması, partiyi daha esnek ve güçlü hale getirdi. MHP, ekim-kasım-aralık aylarında ciddi türbülansa girmişti. Artık, İYİ Parti travmasını da atlattı. Teşkilat tartışmaları sona erdi ocak ayı itibarıyla yüzde 9-10 aralığına girdi. Siyasal pozisyonuyla birlikte iyice toparlandı. İYİ Parti’de ise inanılmaz bir düşüş var.