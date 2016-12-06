Kulis: AKP’de yedek milletvekilliğinde ‘can güvenliği’ endişesi

Başkanlık modeline geçişi öngören anayasa değişikliğinin bu hafta cuma günü TBMM’ye verilmesi beklenirken AKP ve MHP kanadından olumlu havaya uymayan değerlendirmeler dikkat çekiyor. 12 maddelik başkanlık teklifinde ‘yedek milletvekilliği’ konusu iktidar kanadında hiç de olumlu karşılanmış görünmüyor. Özellikle terörle mücadele kapsamında olduğu gibi çehresi ve fiziki koşulları değiştirilen bölgede sandık güvenliği tartışması yürürken yedek milletvekilliği önerisi ‘can güvenliği’ yönünden gündemin ön sırasına oturdu. Bölge milletvekillerinin, “Bu yedek milletvekilliği olursa, herkes bir trafik kazasına kurban gidebilir. Asıl vekilin yerine geçmek için cinayetler bile işlenebilir” dediklerine dikkat çekiliyor.

"MHP’de sıkıntı var"

MHP milletvekilleri başkanlık konusunda kulislerde sessiz hâlleri ile dikkat çekiyor. Ancak bu sessizliğin anayasa değişikliğine olumlu bakış olarak değerlendirilmeyeceği belirtiliyor. Hatta, tabanda MHP liderinin Devlet Bahçeli’nin başkanlık konusunda AKP ile ortaklığına sıcak bakmadığı ve bu itirazların genel merkeze iletildiği anlatılıyor. Ancak, Bahçeli’nin olası tavrı nedeniyle konuyu yönetim kademesindekilerin açmadığı anlatılıyor.

Ayrıca kulislerde, MHP’nin Genel Kurul’da yapılacak başkanlık oylamasında gurubun yarıya yarıya fire verebileceğine dikkat çekiliyor. Kulislerde, başkanlık sisteminin iki partili bir sistem olduğu ve MHP’nin böyle bir sistemde yer almayacağına yönelik endişelerin çok fazla olduğu belirtiliyor.

MHP’de daha önce muhalif 5 milletvekili başkanlık sistemine ilişkin anayasa değişikliğinin Meclis Genel Kurul'u gündemine gelmesi halinde hayır oyu kullanacaklarını açıklamıştı.

Partiden ihraç edilen Gaziantep Milletvekili Ümit Özdağ, Isparta Milletvekili Nuri Okutan, Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz ve Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, başkanlık modeline karşı ortak tavırlarını sürdürüyor.