T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kulis: AKP’de vekiller birbirine 'zimmetleniyor'

"Bir vekil, 5 vekilden sorumlu"

08 Ocak 2017 22:44

TBMM Genel Kurulu’nda yarın başlayacak partili cumhurbaşkanlığı anayasa mesaisi öncesinde iktidar ve muhalefet partisi kulisleri oldukça hareketli.  Anayasa değişikliğini ortak hazırlayan AKP ve MHP kanadı ise gözlerin çevrildiği iki parti. 

MHP’de eski Ülkü Ocakları Başkanı Atila Kaya’nın ret oyunu açıklamasıyla genel başkan yardımcılığından istifası, Sakarya Milletvekili Zihni Açba’nın T24’e açıklamaları parti içindeki Başkanlık karşıtlarını gösteriyor.

Kulislerde, MHP’de Ülkü Ocakları'nda yöneticilik yapmış milletvekillerinin anayasa değişikliğine ret oyu vereceği ifade ediliyor.  Sandalye sayısı 39 olan MHP'de 20 vekilin firesinden söz ediliyor.

AKP’de vekiller birbirine 'zimmetleniyor'

İktidar kulislerinde milletvekilleriyle son yapılan basına kapalı toplantılarda ikna turlarına dikkat çekiliyor.

Ancak, kulislere yayılan bilgiler AKP içinde bölge milletvekilleri ile ‘ByLock’ kullandığı iddia edilen siyasilerin pakete oy vermeyeceği yönünde.

Kulislerde, AKP yönetiminin böyle bir riski görmesi halinde paketi geri çekebileceği de konuşuluyor.

AKP’nin oylamalarda milletvekillerini kontrol altında tutmak için askerde kullanılan ve adına ‘badi’ denilen birbirine zimmetleme yöntemi yapacağı ileri sürülüyor.

5 milletvekilinden bir milletvekilini sorumlu tutulduğu anlatılıyor.

Kahraman gelirse oy kullanacak

 Bir süre önce ağır bir ameliyat geçiren TBMM Başkanı İsmail Kahraman hasta yatağından vekaletini AKP'li başkanvekili Ahmet Aydın’a verdi.

İkinci tur oylama son dakika değişikliği olmazsa ikinci tur oylamayı Aydın yönetecek.

Ancak, İsmail kahraman hasta yatağından kalkıp genel kurula gelirse oy kullanabilecek.

 

ETİKETLER

mecliskulisanayasaoylamabadi sistemi

İlgili Haberler

MHP'li Açba: Bu iktidar partisinin anayasa teklifidir; her milletvekili hür iradesi ile oy kullanacak

“Üzerine basa basa söylüyorum..."

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ekrem İmamoğlu: Cemevleri'nin ibadethane olup olmayacağına faiz kararını veren ilahiyatçılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24