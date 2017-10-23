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Kulis: AKP'de eski defterler açıldı, istifalara tepki var

"Balıkesir Belediye Başkanı da partinin kuruluşunda neyi varsa ortaya koydu"

23 Ekim 2017 16:03

Hülya Karabağlı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘metal yorgunluğu’ gerekçesiyle il, ilçe ve belediye başkanlarından istediği istifaların beklenilen düzeyde olmadığı, yüzde 10-15’ler düzeyinde kaldığı belirtiyor. Balıkesir ve Bursa Belediye Başkanlarından gelen direnme mesajının da  örgütleri oldukça etkilediği kaydedilirken AKP’li vekiller içinde de istifa ettirme yöntemiyle yapılan değişikliklere rahatsızlıklar dikkat çekiyor.

Yolsuzluk ya da FETÖ bağlantıları varsa hukuki süreç başlatılmalı ve vatandaşların kafasındaki soru işaretleri bitirilmeli görüşlerinin dillendirildiği iktidar kanadında eski defterler de açılmış görünüyor.

“Balıkesir Belediye Başkanı da partinin kuruluşunda neyi varsa ortaya koydu”

Kulislerde, AKP’nin kuruluşuyla ilgili geçmişten anlatılan notlar var. Partileşme sürecinde çekilen sıkıntılar, maddi yoksunluklar, iş adamından siyasetçisine kadar verilen gönüllü  destekler hatırlatılıyor. İstifasına direndiği belirtilen eski milletvekili ve Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur’un gönüllü olarak verdiği maddi desteklere gönderme yapılıyor. “ O süreçte, hiçbir hesap yapmadan neyi varsa ortaya koyan insanlar bugün kapının önüne konulmak isteniyor. Bunlardan biri Balıkesir Belediye Başkanı. Elinden geleni yaptı, şimdi istifası isteniyor” deniyor.

Gökçek en az direnen kişi olur

AKP’de Ankara, İstanbul ve Balıkesir Belediye başkanlarının istifa edip etmeyeceği konusunda yorumlar var. Kulislerde, Bursa ve Balıkesir’in direneceklerine ilişkin görüşler  ileri sürülüyor. “Gökçek içlerinde en az direnen isim olur, kaybedeceği çok şey var” değerlendirmeleri dikkat çekiyor.

Bürokrasiye sıra geliyor


Örgütlerdeki değişikliğin tamamlanmasının ardından sıranın bürokrasiye uzanacağına ilişkin kulislerden yayılan bilgiler var. Bunun en üst düzeyde ki isimlere kadar gidebileceği söyleniyor.
AKP'de suların kısa sürede durulması  beklenmiyor.

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