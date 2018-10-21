Kulis: AKP, yerel seçimde CEO'ları aday gösterebilir

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, 2019 Mart ayında yapılması planlanan yerel seçimler için CEO’ları aday gösterebileceği ifade edildi.

Erdoğan, kabineyi oluştururken bakanlıkların çoğuna özel sektörden ‘CEO' olarak nitelendirilen kişileri atadı.

Cumhuriyet’ten Emine Kaplan’ın haberine göre, bu durumun bir benzerinin yerel yönetimlerde de uygulanmasının gündeme gelebileceği ifade edildi.

Kulislerde genel seçimlerde pek çok ilde milletvekili adaylarında hata yapıldığını, bu hataların da partinin hiç beklemediği sonuçlar yarattığını kaydeden Erdoğan’ın, kabinede olduğu gibi sürpriz isimleri ve ‘CEO başkan’ adayları gösterebileceği konuşuluyor.

Adı uzun süredir İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için geçen TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın belediye başkanlığını istemediği belirtiliyor. İstanbul’u Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş’un, Ankara’yı da Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’nin istediği konuşuluyor. Bir ara İstanbul, sonra Ankara için adı geçen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun ise İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday gösterilebileceği dile getiriliyor.