Kulis | AKP, yeni anayasa çalışmasını 2023 seçimlerine yakın bir zamanda açıklayacak

AKP, üzerinde MHP’nin anayasa çalışmasında yer alan “tek bir cumhurbaşkanı yardımcısının” olacağı ve o yardımcının da aynı cumhurbaşkanı gibi seçimle geleceği; “kamuda türban serbestisi ile sosyal medya düzenlemesi” gibi düzenlemelerin de anayasal güvenceye alınacağı tartışmaları yapılan yeni anayasa çalışmasını “2023 seçimlerine yakın bir zamanda açıklayacağı” belirtiliyor.

Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun haberine göre, çalışma üzerinde Cumhurbaşkanlığı Sarayı’ndaki “ilim heyetinin son rötuşları yaptığı” belirtiliyor. Siyaset kulislerinde ise AKP’nin çalışmayı “2023 seçimlerine az bir süre kala açıklamak” istemesi “seçim vaadi” olarak nitelendiriliyor. AKP’nin seçim meydanlarına yeniden “sivil anayasa” söylemiyle de çıkacağı konuşuluyor.