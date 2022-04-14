Kulis: AKP ve kabine, asgari ücret ile ikramiye artışında ters düştü

Son Kabine toplantısından asgari ücret ve emekliye verilecek bayram ikramiyesine ilişkin düzenleme çıkmadı. Kulislere göre AKP ve kabine, asgari ücret ile ikramiye artışında ters düştü. Hükûmet, zam yapılması halinde “arz talep” dengesinin değişeceğini, enflasyonun yukarı yönde hareket edeceğini hesaplıyor.

Asgari ücretin son zamanlardaki yüksek enflasyon nedeniyle “revize edilip edilmeyeceği” tartışmaları siyaset kulislerinde de yankı buldu. AKP kanadından gelen bazı açıklamalar da kamuoyunda, “asgari ücretle ilgili temmuz ayında bir düzenlemenin olacağı” izlenimini uyandırdı. Bununla birlikte Kabine sonrası “asgari ücret ve emekli ikramiyelerinde artış açıklanacağına” ilişkin beklenti oluştu. Ancak Erdoğan’ın toplantının ardından yaptığı konuşmada asgari ücrete ilişkin herhangi bir detay yer almadı.

Cumhuriyet’ten Selda Güneysu’nun haberine göre, iktidar kanadı “zam ile enflasyon arasında sıkıştı.” Zamlara ilişkin AKP ile kabine “farklı görüşte.” AKP kanadı, “vatandaştan enflasyonla ilgili çok sayıda şikâyet geldiği ve bu nedenle hem asgari ücrette hem de emeklilere verilen bayram ikramiyelerinde yeniden bir düzenleme yapılması gerektiğini” vurguluyor. Ancak Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başta olmak üzere kabinenin tutumunun “tam tersi yönde olduğuna” işaret ediliyor. Hükümet kanadında, yapılacak zamların enflasyonu daha da yukarı çekeceği gerekçesiyle “asgari ücret ve emekli ikramiyelerine bu yıl zam yapılmaması gerektiğine” vurgu yapılıyor. Eğer zam yapılırsa, Hazine’de bunu karşılayacak “bütçenin olmadığı” belirtiliyor.