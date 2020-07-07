Kulis: AKP üst düzey yönetimi erken seçimi tartıştı

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in, geçen günlerde yaptığı “Ekim, kasım gibi erken seçimin olacağını düşünüyorum. Ama Erdoğan’ın kararına bağlı” çıkışının, AKP üst düzey yönetiminin, masa üstünde yürüttüğü bir erken seçim tartışmasından kaynaklandığı öğrenildi.

Cumhuriyet'ten Işık Kansu'nun haberine göre, AKP’nin yaptırdığı anketlerde oy oranının yükseldiğinin ortaya konmasının ardından, AKP kurmaylarının, bir erken seçimi aralarında tartışmaya başladığı belirtildi. O günkü koşulları uygun bulan AKP yönetiminin, ciddi ciddi bir erken seçimi gündemine aldığı, hatta Erdoğan'ın da üzeri kapalı kimi konuşmalarında parti örgütüne hazırlıklı olmaya yönelik işaretler verdiği belirtildi.

Buna karşın İyi Parti kaynakları, şu anda gelinen durumda AKP’nin bir erken seçime gitmesinin çok zor olduğuna dikkat çekiyor. Ekonominin giderek kötüleştiğini, işçi çıkarma yasağının kalkmasının ardından oluşabilecek bir yüksek işsizliği giderme konusunda AKP iktidarının yeterli kaynağa sahip olmamasının erken bir seçime olanak tanımadığını ileri sürüyorlar. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın böylesine olumsuz koşullarda bir seçime giderek kendisini riske atmayacağını düşünüyorlar.