Kulis: AKP'nin stratejisi, Bahçeli üzerinden nabız yoklanıyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli son bir aydır tartışmalı birçok açıklamaya imza attı. İdam cezasının geri getirilmesi, Anayasa Mahkemesi’nin yeniden yapılandırılması, Türk Tabipler Birliği’nin kapatılması bu başlıklarından sadece birkaçı. Bahçeli’nin son dönem yaptığı açıklamalara dair kulislerde, “Bu aslında AK Parti’nin stratejisi. Bahçeli üzerinden nabız yoklanıyor” yorumları yapılıyor.

Gazete Duvar'ın kulis haberine göre, bu yorumu reddeden AKP'liler her ne kadar ittifak ortağı olsa da MHP’nin ayrı bir siyasi parti olduğunun altını çiziyorlar.

Bir parti yöneticisi, “MHP ayrı bir parti, kendi yaklaşımları, tabanlarına dönük mesajları olacaktır. Ama bunların hiçbiri bizimle konuşulup müzakere edilerek gündeme getirilmiş konular değil” diyor.

Bu konuda ilginç bir başka cevap daha geldi. Parti içinde yaşanan sorunlara işaret eden bir AKP'li siyasetçi, “AK Parti, Bahçeli üzerinden nabız mı yokluyor” sorusuna, “Keşke o kadar stratejik aklımız olsa” yanıtı verdi.