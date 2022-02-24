Kulis: AKP’nin düşen oyları, muhalefetin yükselen ivmesi Erdoğan’ı harekete geçirdi; milletvekili adaylarını kendi belirleyecek

AKP’nin düşen oyları, muhalefetin yükselen ivmesi Erdoğan’ı harekete geçirdi. Meclis’te çoğunluğu kaybetmek istemeyen Erdoğan, 2023 seçimlerindeki milletvekili adaylarını kendi seçecek.

Cumhuriyet’te yer alan haberin AKP kulislerinden aktardığına göre, uzun süredir “partinin oyunun Erdoğan’ın şahsi oyundan düşük olduğu ve 2023’te Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı’nı kazansa bile partinin Meclis çoğunluğunu kaybedebileceği ihtimali” konuşuluyor.

Ekonomik göstergeler nedeniyle “daha önce AKP’ye gönül vermiş ancak küskün ve kırgın yüzde 10’luk bir tabanın bulunduğunun” altı çizilirken Erdoğan’ın da “AKP’nin Meclis çoğunluğunu muhalefete kaptırma olasılığına karşı önlem aldığına, 2023 seçimlerinde ‘işini şansa bırakmayacağı’ ve milletvekilleri listesini bizzat kendisinin belirleyeceğine” dikkat çekiliyor.

Erdoğan’ın 2023 seçimlerinde bu kez “partiyi değil, aday olacak isimleri ön planda tutacağının” altı çiziliyor.

AKP’de Erdoğan’ın son dönem milletvekillerinin “Meclis’teki çalışmaları ve yaptıkları açıklamalardan da memnun olmadığı” ifade ediliyor.