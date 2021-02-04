Kulis: AKP, milletvekili transferlerine yıl sınırlaması ve ittifaklar için farklı baraj uygulamasını tartışıyor

AKP’nin siyasi partiler ve seçim yasalarına yönelik çalışmasında demokrasi dışı yöntemlere karşı milletvekili transferlerine yıl sınırlaması gündeme getirildi. Alternatifler arasında dar bölge-daraltılmış bölge başlıkları yer alsa da seçim barajının düşürülmesi fikri de masada. Barajın yüzde 7 veya 5’e indirilmesi yanında, ittifaklar için de farklı baraj uygulanması tartışılıyor.

AK Parti yeni anayasa ve reform paketi çalışmalarının yanısıra siyasi partiler ve seçim yasalarında değişiklik için de mesaisini yoğunlaştırdı. Yeni Şafak’tan Fazıl Şahan’ın kulis haberine göre, Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı başkanlığında çalışma yürüten komisyonun geçen hafta Erdoğan’a taslak metin üzerinden sunum yaptığı öğrenildi. Taslakta seçim barajı, siyasi partilerin Meclis’te grup kurabilmesi için gereken sayı, milletvekillerinin parti değiştirmelerinde izlenecek yöntem, ittifakların nasıl seçime gireceği gibi başlıkların alternatifli bir şekilde çalışıldığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, alternatif düzenlemeler arasında dar bölge- daraltılmış bölge başlıklar arasında yer alsa da seçim barajının düşürülmesi düşünülüyor. Bu çerçevede barajın yüzde 7 veya 5’e indirilmesi değerlendiriliyor.

Erdoğan’ın son talimatları doğrultusunda taslakta alternatifler en aza indirilecek ve son şeklini ise Cumhur İttifakı ortağı MHP ile yapılacak istişareler sonucunda alacak.

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