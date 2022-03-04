Kulis: AKP'li milletvekilleri Erdoğan’a şikâyetlerini anlattı, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini eleştirdi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün partisinin 50’ye yakın milletvekiliyle, kahvaltılı toplantıda bir araya geldi. Bu toplantıda Erdoğan’a cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi üzerinden eleştiri geldiği öğrenildi.

Cumhuriyet’ten Selda Güneysu’nın haberine göre, bazı milletvekillerinin Erdoğan’a, “kabinedeki bakanların siyasetçilerden atanması gerektiği” önerisini getirdiği ve “Milletvekilleri olarak bakanlara ulaşmakta ve bölgemizdeki sorunları iletmekte zorlanıyoruz. Sistemin sağlıklı işleyişi için bakanlar siyasetçilerden olmalı. Bakanlar siyasetçi olursa parlamentodaki işleyiş de kolaylaşacaktır” dediği kaydedildi

"Recep bey doğru mu?"

Muhalefet ve sağlık alanındaki sivil toplum kuruluşları MHRS’ye ilişkin çok sayıda şikâyet dile getiriliyordu. Özellikle şehir hastanelerinden randevu almada zorluk çekildiği açıklamaları yapılıyordu. Toplantıda AKP’li milletvekillerinin de Erdoğan’a randevu sistemine ilişkin şikâyetleri ilettiklerinin altı çizildi.

MHRS eleştirileri karşısında Erdoğan’ın “Öyle bir sorun yok. Olduğunu düşünmüyorum” karşılığını verdiği ancak milletvekillerinin çoğunun “Maalesef böyle bir sorun var” noktasında ısrar ettiğinin altı çizildi. Vekillerin ısrarı sonrasında ise Erdoğan’ın, toplantıya katılan eski Sağlık Bakanı, AKP Erzurum Milletvekili Recep Akdağ’a dönerek “Recep Bey, bu doğru mu” diye sorduğu, Akdağ’ın ise “sistemle ilgili böyle bir sorunun olduğunu doğruladığı” vurguladı. Akdağ’ın yanıtı üzerine de Erdoğan’ın sessiz kaldığı ifade edildi.