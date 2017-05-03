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Kulis: AKP kendi 'derdinden' CHP’deki karmaşaya sevinemedi

CHP'li vekiller, Baykal'ın açıklamalarına tepki gösterdi

03 Mayıs 2017 00:34

Hülya Karabağlı

16 Nisan referandumundan iki hafta sonra açılan Meclis Genel Kurulu, iki kez yapılan yoklamada toplantı yeter sayısı bulunamayınca erkenden kapandı.

AKP’li milletvekilleri anayasa değişikliği kapsamında yeniden partiye üye olan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın katılım törenin ardından geldikleri Meclis’te, olağanüstü kurultayla çalkalanan CHP’nin durumuna neredeyse ilgisiz kalarak herkesi şaşırtmış oldu.

AKP’liler 21 Mayıs’ta yapılacak kongreye, kabine değişikliği ile yeni sürecin neler getireceği konusunda şimdilik bir kafa karışıklığı yaşıyor.

CHP’de Baykal tepkisi

CHP’de bugün en çok konuşulan isim partinin eski genel başkanı Deniz Baykal oldu.

Baykal’ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla ilgili açıklaması açıklaması ve 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le ilgili önerisine milletvekillerinden tepki geldi.

“CHP kendi içinden bir aday çıkarır” diyen CHP’li vekillerden bazılarının olağanüstü kurultay talebine sıcak yaklaşımları dikkat çekti.

Baykal genel başkan olup aday mı olacak?

CHP’de Deniz Baykal’ın son açıklamaları ‘genel başkan olduktan sonra Cumhurbaşkanlığı adaylığı’ olarak yorumlanırken parti içinde MYK’da değişiklik, olağanüstü kongre konusunda dalgalanmaların bir süre daha devam edeceği görülüyor.

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