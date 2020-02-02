Kulis: AKP Genel Başkanlığı için bir süredir Berat Albayrak’ın ismi geçiyor

Ankara kulislerinde Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘cumhurbaşkanlığı’ ve ‘parti genel başkanlığı’ konusunda ayrıma gideceği öne sürüldü. Kulislerde AKP Genel Başkanlığı için Erdoğan’ın damadı, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın isminin geçtiğini ifade ediliyor.

Gazete Duvar’da yer alan habere göre, AKP Genel Başkanlığı içinse bir süredir Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın adı geçiyor. Erdoğan’ın damadını genel başkanlığa getirerek kendisini koruyacak, parti üzerindeki etkisini sürdürecek bir mekanizma oluşturabileceği konuşuluyor. Albayrak’ın son haftalardaki Anadolu turu da bunun hazırlığı olarak gösteriliyor. Berat Albayrak’ın toplum tarafından kabulünü sağlamak için bu gezilerin organize edildiği dile getiriliyor.

AKP’deki gelişmeleri yakından izleyenler böyle bir kararın AKP içinde daha büyük bir kırılmaya hatta bölünmeye yol açabileceğini belirterek, “Bundan netice çıkmaz ama inşallah yaparlar” diyor. Bu arada bir başka senaryo da seçime 1.5 yıl kala barajın yüzde 7 ya da 5’e çekilmesi. Bunun da muhalefette olası bir geniş ittifakın önünü kesmek için yapılabileceği belirtiliyor.