Kulis: AKP’de “Kılıçdaroğlu aday olacak gibi yapıp en sonunda bizim tabandan da oy alacak birini bulacak” değerlendirmesi yapılıyor

Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmaları devam ederken AKP kulislerinde,“Kılıçdaroğlu aday olacak gibi yapıp en sonunda bizim tabandan da oy alacak birini bulacak” değerlendirmesi yapıldığı iddia edildi.

Gazete Duvar'da "Duvar Arkası" köşesinde yer alan kulis haberinde, "2023 yılında yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı seçiminde Millet İttifakı’nın kimi aday göstereceğine dair tartışma her gün yeni bir iddia ile gündemdeki yerini koruyor. Millet İttifakı’nın seçime ortak adayla gitmesi fikri güçlenirken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, adaylığı konuşulan İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanları ile ilgili, “Bence ikinci dönem de devam etmelidirler” sözleri gözleri genel başkanlara çevirdi. CHP kanadından da Kılıçdaroğlu’nun aday olması gerektiği yönündeki açıklamaların tonu artarken CHP lideri de “Cumhurbaşkanlığı onurlu bir görevdir. Elbette teklif gelirse kabul edilir” sözleri ile kapıyı tamamen açtı. Millet İttifakı’nın adayı ile ilgili tartışmaları muhalefet kadar iktidar bileşenleri de yakından takip ediyor. AK Parti’de Kılıçdaroğlu’nun aday olma olasılığı için, “Biz olmasını çok isteriz, ancak Kılıçdaroğlu aday olacak gibi yapıp en sonunda bizim tabandan da oy alacak birini bulacak” değerlendirmesi yapılıyor." ifadesi kullanıldı.

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