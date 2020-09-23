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Kulis: AKP'de her 4 başkandan 3’ü değişecek

23 Eylül 2020 09:05

AK Parti, pandemi önlemleri ile düzenleyeceği kongre sürecinde il ve ilçe başkanlarında yüzde 65 değişim yaparak 2023 seçimlerine yenilenerek gitmeyi planlıyor. En büyük değişimin ise Ankara ve İstanbul gibi büyük illerde olması bekleniyor.

Ekim ayında il kongrelerine başlayacak AKP’de bu ay sonuna kadar ilçe kongrelerinin yüzde 70’inin tamamlanması bekleniyor. 

Ankara ve İstanbul'da büyük değişim

Hürriyet'ten Gizem Karakış'ın haberine göre AKP kongre sürecinde il ve ilçe başkanlarında yüzde 65 değişim yapmayı planlarken kadın ve genç kotasına ağırlık vermek için çalışıyor. Edinilen bilgiye göre AKP’de bugüne kadar ilçelerde yüzde 51 değişim yaşandı. En büyük değişimin ise Ankara ve İstanbul gibi büyük illerde olacağı sanılıyor. Fakat bu illerde pandemi dolayısıyla kongrelerin sona bırakılması bekleniyor. Partide yaşanacak değişimde yönetimde de kadın ve gençlerin olması için çalışma yapılıyor. Öte yandan eski il başkanlarının bazılarını da sürece dahil ederek üye çalışmalarında kapı kapı gezen parti, ayrılan üyeleri tek tek arayarak ikna etmeye çalışıyor.
 
 
 

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