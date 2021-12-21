Kulis: AKP’de faizin 2 puan daha düşebileceği konuşuluyor

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarının ardından AKP kulislerinde faiz indirimine kesin gözüyle bakılırken, zamanlama konusunda fikir ayrılıkları bulunuyor.

Diken gazetesinden Altan Sancar'ın haberine göre; Erdoğan'ın 'döviz mevduatının çözülmesi ve yastık altındaki varlıkların ekonomiye girmesi için' alınan kararları açıklamasının ardından AKP’li kaynaklar, çalışmaların uzun süredir başladığını söyledi. Kaynaklar, döviz kurlarında yaşanan yükselişi ‘suni’ olarak değerlendirerek, Erdoğan’ın hamlesinin ‘Türkiye ekonomisinin savunmasız olmadığını gösterdiğini’ savundu.

AKP’li yetkili, “Faiz indirimi için de alan açılmış oldu. Ben yeni yılda 2 puanlık bir indirim bekliyorum. Bu kararlılığımızı ortaya koyacak” değerlendirmesinde bulundu.

İş dünyasından AKP’li bir milletvekili de benzer değerlendirmeler yaparken, faiz indirimi beklentisini yeni yılın ikinci çeyreğine bıraktı.

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