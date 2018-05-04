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Kulis: Akar-Kalın-Gül görüşmesinin nedeni belli oldu

İddiaların gerçekle hiçbir alakası bulunmadığı ifade edildi

04 Mayıs 2018 16:27

Ankara kulislerine göre, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e yaptıkları ziyaret, bir nezaket ziyareti olduğu yansıdı.

Hürriyet'in haberine göre, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, 24 Nisan 2018'de İstanbul'da 3. Kolordu Karargahı'nı ziyaret etmesinin ardından eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü de ziyaret etti.

Görüşmenin Gül'ün 3. Kolordu Karargahı'nın bitişiğinde bulunan ofisinde gerçekleştiği belirtildi.

Ziyarette o sırada İstanbul'da bulunan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın da hazır bulunduğu bilgisi edinildi.

Kaynaklar, söz konusu görüşmenin, basında yer alan bazı iddiaların aksine, 11. Cumhurbaşkanı Gül'ün evinde değil, ofisinde gerçekleştiğine belirtti.

Nezaket ziyaretiyle ilgili olarak ileri sürülen baskı, tehdit ve şantaj şeklindeki iddiaların gerçekle hiçbir alakası bulunmadığı ifade edildi.

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