Kulis: AK Parti'nin İstanbul için en çok istediği isim Binali Yıldırım

Posta gazetesi yazarı Candaş Tolga Işık, AKP tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı (İBB) için Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım'ın istenildiğini iddia etti. Teşkilat istediği takdirde Yıldırım'ın görevi kabul edeceğini kaydeden Işık, "Lideri ve partisi ne görev verirse Binali Bey bunu kabul eder. Dün böyle oldu, bugün de böyle olur" diye yazdı.

Candaş Tolga Işık'ın" AK Parti İstanbul'dan kimi aday gösterecek?" başlığıyla (30 Ağustos 2018) yayımlanan yazısında şu ifadeler dikkati çekti:

"Teşkilatın en çok istediği isim Binali Yıldırım. Binali Bey aday olursa AK Parti için rahat bir seçim olur. Ancak Yıldırım’ın İstanbul’a aday olmak isteyip istemediği tam bir muamma. Yakınları “İstemiyor” diyor, partililer “Fikrini değiştirdi, adaylığa sıcak bakıyor artık” diyor. Ben ise Binali Yıldırım’ı birazcık tanıyan biri olarak şunu söylüyorum: Lideri ve partisi ne görev verirse Binali Bey bunu kabul eder. Dün böyle oldu, bugün de böyle olur.

Binali Yıldırım olmazsa kim aday olur? Mevlüt Uysal aday olmak istiyor ve çalışıyor. Şayet genel başkan ve genel merkez, yıldız bir aday çıkarmazsa görünen o ki; adaylığı en muhtemel isimlerden biri de o olacak.

"Yüzde 13'ü kapatır İstanbul'u kazanırım"

Dünkü yazımın üzerine Gürsel Tekin aradı. Özetle şunları söyledi: “İstanbul’da AKP ile aramızda yüzde 13 fark var. Bu farkı tek kapatabilecek aday benim. İstanbul’da 785 mahalle gezdim şu ana kadar. Bir nevi doktora yaptım. Açık söylüyorum o farkı kapatırım, üstüne de yüzde 3-5 arası oy koyup İstanbul’u kazanırım.” CHP’de adaylar 9 Eylül sonrası netleşecek. İstanbul için şu an görünen en güçlü aday; Gürsel Tekin. Parti kulislerinde Muharrem İnce’nin de adı geçiyor lakin son kurultay krizi sonrası o iş kolay değil."

