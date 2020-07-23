Kulis: Adalar'daki kriz, Erdoğan ve İmamoğlu arasında sürpriz görüşmeyle çözüldü

Adalar'da faytonların yasaklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yurt dışından getirtilen ancak Adalar Kaymakamlığı tarafından izin başvuruları reddedilen 60 elektrikli araçla ilgili kriz Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın devreye girmesiyle sona erdi.

TIKLAYIN - Ankara’da sürpriz görüşme: Ekrem İmamoğlu ve Süleyman Soylu bir araya geldi

Hürriyet'ten Fatma Aksu'nun haberine göre, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, konuyu çözmek için pazartesi günü Ankara’ya giderek İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yla görüştü. Görüşme sırasında sürpriz bir gelişme yaşandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu elinde telefon “Sayın Cumhurbaşkanı konuşacak” diyerek herkesin duyması için diafonu açtı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmamoğlu’na kendisini çok mutlu eden müjdeyi verip, “Oldu bu iş, mesele çözüldü” dedi. İmamoğlu da telefon görüşmesinde Cumhurbaşkanı’na bu konuyla ilgilendiği için teşekkürlerini iletti. 10 dakika süren sohbet sonrasında karşılıklı iyi niyet dilekleriyle telefon kapatıldı.

Diğer hafta faytonların yolcu taşımaya başlaması bekleniyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çözüme yönelik talimatı doğrultusunda, taraflar ertesi gün detayları görüştü. Bu görüşmeler sonrasında, Adalar’da önümüzdeki hafta elektrikli faytonların yolcu taşımaya başlaması bekleniyor.