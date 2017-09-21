Kulis: Abdullah Gül hareketliliği yeniden alevlendi, artık daha sert çıkışlar yapacak

Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsicisi Ahmet Takan, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, halefi Tayyip Erdoğan'ın "İstemiyorum" dediği Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sınavına ilişkin olarak yaptığı "Gündemde olan sınav sistemi değişikliğinin çok boyutlu bir çalışma ile yapılmasını ve özellikle fırsat eşitliği ilkesini korumasını umuyorum" açıklamasını değerlendirdi. Kulislerde "Abdullah Gül" hareketliliğinin yeniden başladığını aktaran Takan, "Gül'ün son zamanlarda İngiltere ağırlıklı dış gezileri ile beraber İstanbul'daki ofis ve evinin ziyaretçilerle dolup taştığı konuşuluyor. İstişareci ziyaretçiler arasında AKP'nin eski/yeni deve dişi gibi isimleri sıralanıyor" ifadesini kullandı.

Takan, sözlerinin devamında şunları kaydetti:

"Aralarında bir de AKP Genel Başkan Yardımcısı ismi zikrediliyor. 'Hazırlanıyor. Gör bak Abdullah Gül bu sefer çok ciddi bir çıkış yapacak' diye iddiaları var. Gül'ün sosyal medya üzerinden verdiği mesajlara bel bağlamışlar."