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Dünya

Kulis: ABD Dışişleri Bakanı, "Rusya bizim için bir tehlike, savaş son seçenek" diyecek

"Moskova ile diplomatik çabalar zor da olsa devam edecek"

12 Nisan 2018 16:47

Çeviri: İnan Ketenciler

ABD’nin yeni Dışişleri Bakanı olarak seçilen CIA Başkanı Mike Pompeo, Senato’ya Rusya’ya yönelik “yumuşak” politika izlenen yılların “artık sona erdiğini” açıklayacak.

Associated Press’in Trump yönetiminden bir isimden elde ettiği konuşmadaki pasajlara göre, Pompeo Rusya’yı “agresif” davranmakla eleştirecek ve Trump yönetiminin Rusya’yı “ülkeleri için bir tehlike” olarak gördüğünü vurgulayacak.

Ancak Çay Partisi’nden eski bir kongre üyesi olan Pompeo, Moskova’yla diplomatik çabaların zor da olsa “devam etmek zorunda olduğunu” söyleyecek.

Pompeo, “Eğer demokrasi, refah ve insan haklarına ilişkin çağrılara biz liderlik etmezsek kim edecek?” diye soracak. Pompeo, “Dünyada güç ve prensibi harmanlayan başka ülke olmadığını” da söyleyecek.

Eski bir asker olan Pompeo, “Beni hiç tanımadan ‘şahin’, ‘savaş yanlısı’ ya da daha kötülerini söyleyerek etiketleyen gazeteciler olursa buna sadece kafamı sallarım” diyecek ve ekleyecek:

"Bu üniforma altında hizmet vermiş olanlar arasında savaştan korkan çok az insan var.”

Pompeo, “Savaş her zaman son çare” ifadelerini de kullanacak.

 

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