Kulis: 3 ülkeyi örnek gösteren Erdoğan, "İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmeliyiz' dedi

AKP MYK toplantısında İstanbul Sözleşmesi ele alındı. Toplantıya katılan pek çok üyenin sözleşmeden çıkılması yönünde görüş bildirdiği Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın da sözleşmenin tek taraflı feshi ya da tartışmalı maddelere çekince konulmasının sonuçları üzerinde çalışma yapılması talimatı verdiği öğrenildi. Ayrıca üç ülkeyi örnek gösteren Erdoğan'ın Türkiye’nin de İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesi gerektiğini dile getirdiği ileri sürüldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında toplanan ve dün akşam 21.00’de başlayıp 02.00’ye kadar süren AKP MYK toplantısında ağırlıklı olarak kadına şiddetle mücadelede referans metin olarak kabul edilen İstanbul Sözleşmesi ele alındı. Toplantıya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de katıldı. Toplantıda Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş İstanbul Sözleşmesi’yle ilgili bir sunum yaptı.

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Milliyet’ten Ayşegül Kahvecioğlu’nun haberine göre toplantıda söz alan bazı üyeler sözleşmeyi eleştirerek kadının beyanı esas alınarak erkekler için verilen evden uzaklaştırma kararlarının aileleri parçaladığını, kadının beyanının erkeği potansiyel suçlu gösterdiğini savundu. Sözleşmenin ‘Toplumsal cinsiyet’ ve ‘cinsel yönelime’ dayalı ayrımcılığa karşı teminat getiren hükümleri de eleştirilerin odak noktasını oluşturdu. Bu hükümlerin LGBTİ bireylerin ‘marjinal faaliyetlerine’ alan açacağı savunulurken, sözleşmeden ayrılmasının Türkiye’deki kadına şiddet vakalarına olumsuz bir etkide bulunmayacağı öne sürüldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, İstanbul Sözleşmesi’nin tek taraflı feshedilmesi ya da tartışmalı maddelere çekince konulmasının sonuçları üzerinde çalışma yapılması talimatı verdiği öğrenildi.

Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu’nun kulis haberine göre ise aralarında Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş’un da bulunduğu bazı isimler toplantıda sözleşmeden çıkmanın doğru olmayacağını savundu. MYK üyelerinin bazıları da orta yol olarak sözleşmeden çıkmak yerine, ‘niyet beyanı’ ile hangi maddelerin uygulanmayacağının belirlenmesini istedi. Aralarında Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’un de bulunduğu üyelerin çoğunluğu ise sözleşmeden çıkılması yönünde görüş bildirdi.

Toplantının sonunda söz alan Erdoğan sözleşmenin hazırlanması, imzalanması, neler içerdiğine ilişkin rapordan alıntılar yaptı, ayrıca sözleşmeden çekilen Bulgaristan, Hırvatistan ve Macaristan’dan örnekler verdi. Erdoğan, 3 ülkeye ilişkin değerlendirmesinden sonra Türkiye’nin de İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesi gerektiğini dile getirdi. Toplantıda, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da uluslararası bir sözleşmeden çekilmenin nasıl olacağına dair teknik detayları anlattı. Buna göre, yürütme olarak Cumhurbaşkanı’nın başka bir işleme gerek kalmadan sözleşmeden çekilme yetkisinin bulunduğu belirtildi.