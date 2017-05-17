Kulis: 20 milyon liralık Mavi Marmara tazminatının paylaşımı için bakanlıkta komisyon kuruldu

Gazze'deki ablukayı kırmak için yola çıkan Mavi Marmara gemisine yönelik İsrail askerlerince düzenlenen operasyonda öldürülen 10 kişi için İsrail'in Maliye Bakanlığı'nın hesabına yatırdığı 20 milyon liralık tazminatla ilgili özel bir komisyonun kurulduğu öğrenildi. Kulislerden edinilen bilgilere göre, komisyon tazminatın ne şekilde dağıtılacağı konusunda çalışma yapıyor. Gemide hayatını kaybedenlerin yakınları ve yaralılar ile saldırıdan etkilenenlere zararları oranında mevcut yasalar çerçevesinde ödeme yapılması planlanıyor.

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Gazze’ye insani yardım götürmek için yola çıkan Mavi Marmara’da İsrail’in yaptığı katliamın üzerinden 7 yıl geçti. Gemideki 10 Türk vatandaşının hayatını kaybettiği, onlarca aktivistin yaralandığı operasyon sonrası iki ülke arasına uzun süren gerginlik geçen yıl varılan anlaşmayla normalleşmeye döndü. İsrail özür ve tazminat ile Gazze’ye insani yardımların ulaştırılması sözüne karşılık Türkiye’de açılan davanın düşürülmesini güvencesi aldı. Ancak anlaşmada ‘bağış’ olarak tanımlanan tazminatlar henüz 10 şehidin aileleri olmak üzere mağdurlara ulaşmış değil. Karar gazetesinden Hilal Öztürk'ün haberine göre, 20 milyon dolarlık tazminat Maliye Bakanlığı’nın hesabına aktarıldı. Mavi Marmara mağdurlarına ödenecek olan tazminat için Maliye Bakanlığı’nda da özel bir komisyon kuruldu.

Gazetenin edindiği bilgilere göre, komisyon tazminatın ne şekilde dağıtılacağı konusunda çalışma yapıyor. Şehit yakınları ve yaralılar ile saldırıdan etkilenenlere zararları oranında mevcut yasalar çerçevesinde ödeme yapılması planlanıyor. İsrail’in verdiği tazminat tutarının dünyadaki benzer olaylarda ödenen tutarın çok altında kaldığı eleştirileri yapılmıştı.

Hayatını kaybedenlerin yakınları arasında tazminatı kabul edip etmemek konusunda kesin bir karar birliği yok. Tazminatı kabul etmekten yana olanlar kadar reddenler de olduğu öğrenildi. Hayatını kaybedenlerden Furkan Doğan’ın babası Ahmet Doğan, ödenecek tazminatı kabul edip etmeyeceği sorumuza, "Bize henüz ulaşan olmadı. Şu aşamada tazminatlarla ilgili planımız da net değil. Mavi Marmara olayı 31 Mayıs’ta 7. yılına girecek. Bizler de şehit aileleri olarak bu tarihte İstanbul’da olacağız. Bu konuyu da İstanbul’da bir araya gelip değerlendireceğiz” dedi.