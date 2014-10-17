'Kulelerin yıkılması ses getirdi, reklamın kötüsü olmaz'

Erzurum Valisi Ahmet Altıparmak, 2011 Dünya Üniversiteler Kış Oyunları için 94 milyon liraya yaptırılan ve 3 ay önce yıkılan kayakla atlama kulelerinin önündeki pistlerin yenilenmesi için 30 milyon liraya ihaleye çıkarıldığını açıkladı. Vali aynı zamanda geçen aylarda atlama kulelerinin yıkılmasıyla ilgili olarak, "Reklamın kötüsü olmaz anlamında bir tanıtımı oldu" dedi.

DHA'nın haberine göre, Palandöken tesisinde basın toplantısı düzenleyen Vali Ahmet Altıparmak, Dünya Üniversiteler Kış Oyunları için 2011'de 94 milyon liraya yaptırılan ve geçtiğimiz 15 Temmuz günü pistleri göçen kayakla atlama kulelerinin son durumuyla ilgili bilgi verdi.

'Yıkılması ses getirdi'

Vali Altıparmak, atlama kulelerinin ihalesinin Spor Genel Müdürlüğü tarafından daha önce yapıldığını ancak sonuca erdirilemediğini belirtti.



İhale bedelinin yaklaşık 30 milyon lira olduğunu ikincisinin yakın bir gelecekte gerçekleştirileceğini anlatan Vali Altıparmak, atlama kulelerinin özelleştirilmesiyle ilgili soru üzerine şunları söyledi: "Atlama kulesi niye özelleştirilsin ki? Kim alır? Atlama kulesinin Erzurum için bir prestij, bir simge anlamı vardır. Yoksa Erzurum turizmine, kayağına çok fazla bir zararı olacak değildi. Simgesel anlamı var. Niye? Havalimanından gece iniyorsanız ışıklandırılmış olarak, gündüz iniyorsanız farklı bir şekilde görüyorsunuz.



Yıkılması kamuoyunda ciddi ses getirdi. Reklamın kötüsü olmaz anlamında bir tanıtımı oldu. Psikolojik anlamı daha yüksek oranın. Yoksa geçen seneden bu yana milli takımın dışında çalışan olmadı. İlk kez bu sene Finlandiya'dan bazı takımlar ile milli takımla anlaşma yapmıştık. 3-5 kuruş hem de Erzurum'a katkı sağlayacak şekilde bir çalışmamız olmuştu. İrtifa kampları çerçevesinde Ağustos'ta geleceklerdi. Ona engel oldu. Bununla beraber ivme kazanacaktı ve daha farklı takımlar da gelecekti. Buna da engel oldu mu, oldu.



Ama hiç atlamanın olmadığı kışları siz de gördünüz. 'Önemlidir' diyoruz. Niye? Bir an önce yapılsın diye, önem veriyoruz. Ama inşallah yetişir bu kışa çok fazla bir şeyi yok. En fazla zamanı fore kazıklar, güçlendirmesi alacak. Pahalı olan o sistem zaten. Pistin yapılmasının çok büyük bir zorluğu yok. Kuleler zaten sağlam ve herhangi bir şey yok."