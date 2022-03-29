Kuleba, Abramovich'in zehirlendiği iddialarını ardından Rus heyetle görüşecekleri "bir şey yiyip içmemeleri" konusunda uyardı

Ukrayna ve Rusya heyetlerinin İstanbul’daki görüşmesi sürüyor. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba, dün Ukrayna televizyonunda yaptığı açıklamada zehirlenmeye atıfta bulunarak Rus heyetle görüşeceklere herhangi bir şey yiyip içmemeleri konusunda tavsiyede bulunduğunu söylemişti.

Kuleba, Ukrayna televizyonunda dün yaptığı açıklamalarda Rus milyarder Roman Abramovich’in zehirlendiğine ilişkin iddiaları gündeme getirmişti.

Kuleba, Rus heyetiyle görüşeceklerin herhangi bir şey yiyip içmemeleri gerektiğini önererek “Herkes sansasyon, habere aç” demişti.

Kuleba, Ukrayna’nın bu görüşmelerdeki en büyük hedefinin ateşkes üzerinde anlaşmak olduğunu da söyledi.

Rus milyarder Abramovich’in Ukrayna’daki müzakere görüşmeleri sırasında zehirlenerek daha sonra iyileştiği iddia edilmişti. Kremlin bu iddiayı yalanladı.